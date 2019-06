„Die sieben Leben des Maximilian“: Ein Blick zurück mit Zukunft

Innsbruck – Es soll das Herzstück des bislang ziemlich disparat durch diverse Spiel- und Ausstellungsstätten des Landes getriebenen Maximilian-Jahres werden. Oder, präziser, die Herzstücke. Schon der Titel des anstehenden Musiktheaterfestivals erlaubt eine Ahnung der Dimension: „Die sieben Leben des Maximilian.“ Und die Zahl der Beteiligten räumt letzte Zweifel an der Größe des an diesem Donnerstag in Lienz startenden Musikparcours aus: 1500 Mitwirkende – von sprichwörtlichen Amateuren, also Liebhabern, über lokale Größen der Brauchtums- und Blasmusikpflege bis zu international renommierten Künstlern – erarbeiten dieser Tage in an sieben über ganz Tirol verteilten Spielstätten Uraufführungen von eigens für das Festival komponierten Auftragswerken, die sich mit Aspekten von Leben und (Nach-)Wirken Kaiser Maximilians auseinandersetzen: Zeitgenössische Kompositionen treffen dabei auf Anklänge von einst, älplerische Tradition – etwa Osttiroler Krampusmasken – auf internationalisierte Klangflächenarchitektur.

Künstlerisch verantwortet wird das Projekt von Daniel Ott und Manos Tsangaris, die seit 2016 Intendanten der Münchener Biennale für neues Musiktheater sind. Deren kuratorische Klammer der „sieben Leben“ klingt zunächst einfach: „Wir wollen uns einer historischen Figur aus heutigen Perspektiven nähern“, sagt Daniel Ott. „Es war uns wichtig, den Tiroler Blick auf Maximilian mit Positionen aus ganz Europa zu vermischen. Wir wollten die Kräfte vor Ort mit Kräften von außerhalb bündeln – und den Raum für die Ideen abstecken, der dadurch entsteht“, ergänzt Manos Tsangaris. Schließlich bedeute künstlerische Autonomie nicht unbedingt Unabhängigkeit, sondern „geglückte Abhängigkeit“, so der Kurator.

Die „enorm umtriebige Existenz“ Maximilians sei für die musikalische Auseinandersetzung „ein gefundenes Fressen“, so Ott, der als Komponist in Hochfinstermünz „Fin al Cunfin – Eine Grenzüberschreitung“ mitkonzipiert hat. Dort soll ein dunkleres Kapitel der Geschichte des Landstrichs beleuchtet werden: die blutigen „Schwabenkriege“ des ausgehenden 15. Jahrhunderts.

Fragen abseits simpler Heroenverehrung werden auch andernorts gestellt: In Schwaz geht es unter dem Titel „Zweierlei Recht“ um spätmittelalterliches (Un-)Rechtsverständnis und in Hall wird Maximilians Selbstüberhöhung untersucht. Ein Weiterdenken in Richtung Eigen-PR und Selbstvervielfältigung in Social-Media-Zeiten liegt nahe. „Für ein klassisches Historienspiel wären wir nicht die Richtigen gewesen“, stellt Manos Tsangaris klar – und streut den Mitwirkenden Rosen: „Die Bereitschaft, sich Neuem zu öffnen, hat mich überrascht. Es wird hart und hochprofessionell gearbeitet.“

Das Land Tirol und die Stadt Innsbruck lassen sich „Die sieben Leben des Maximilian“ einiges kosten: Subventionen in Höhe von 980.000 Euro stehen für das Musiktheaterfestival zu Buche. Auch eine Investition in die Zukunft, versichern die künstlerischen Leiter. Schon während des Vorbereitungs- und Probenprozesses seien mitunter unerwartet Verbindungen geknüpft worden, die sich in künftigen Kollaborationen niederschlagen könnten. Die Nachhaltigkeit des Projekts soll auch durch die filmische Dokumentation der Entstehung der „sieben Leben“ gewährleistet werden. Außerdem erscheint zum Festivalstart ein Programmbuch mit exklusiven Beiträgen namhafter Autorinnen und Autoren. (jole)