“Der nackte Kaiser Max“: Kontrapunkt zum Maximilian-Trubel

Von Helmut Wenzel

Kauns, Innsbruck – Die Jagd war sein Privileg, Maximilian hatte sie „dem gemeinen Volk“ verboten. Im Kaunertal lehnte sich der Rebell „Wiesejaggl“ dagegen auf und wilderte. Den Schauspielen Kauns lieferte der legendäre „Wiesejaggl“ 1992 den Stoff zu einer humorvollen wie satirischen Auseinandersetzung mit Max.

Aus der Feder von Ekkehard Schönwiese, der seit 1990 mit den Schauspielen Kauns zusammenarbeitet, kommt abermals eine Bloßstellung des Kaisers – spitzfindig und humorvoll. Die Idee hatten Josef Falkeis und Mathias Schranz von der Kauner Bühne. „Wir möchten einen Kontrapunkt zur Glorifizierung des Machtmenschen Maximilian setzen und auch eine Anregung zum Nachdenken geben“, sagt Schönwiese über das Bühnenstück „Der nackte Kaiser Max“. Er habe eine Anleihe aus dem Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ genommen, so der Autor. „Der Wunsch Maximilians, von der Nachwelt gerühmt zu werden, ist ja in Erfüllung gegangen. Aber es ist eben nicht alles so toll in den Untiefen des umtriebigen Politikers.“

Trotz Tausender toter Kämpfer, etwa bei der Calvenschlacht 1499, habe sich der „Egomane“ groß feiern lassen. Eigentlich sei er auch „eine perfide Figur, dessen Schulden seine Nachkommen bezahlen mussten. Das sollte uns doch etwas nachdenklich machen.“

In dem Stück verwandeln sich sieben Komödianten in Menschen aus dem Tross des Kaisers. Sie halten sich nicht mehr an das, was ihnen der Herrscher vorschreibt, etwa an die Kleiderordnung. Das Szenario dreht sich auch um die verschlossenen Tore in Innsbruck. Die Stadtväter verweigern ihm den Eintritt, weil sie kein Verständnis mehr für den kaiserlichen Prunk auf ihre Kosten haben. So wird „der Beschützer seiner Untertanen“ von seiner Macht entkleidet.

Von den positiven Seiten Maximilians wolle man „natürlich nichts schmälern“. Dazu zählt, so Schönwiese, etwa der Ausbau des Postwesens in Europa durch die Fa-milie Thurn und Taxis. Die Landesgrenzen Tirols hielten nach seinem Tod noch 400 Jahre, bis 1919.

Zur Uraufführung gastieren die Schauspiele Kauns am Freitag, 28. Juni, 20 Uhr, im Innsbrucker Treibhaus. Weitere Termine an mehreren Spielorten im Oberland ab 5. Juli. Internet: www.schauspiele-kauns.at