„9 Plätze - 9 Schätze“: Oberösterreich siegt vor Tirol

Wien – Der schönste Platz Österreichs liegt heuer in Oberösterreich: Die Zuschauer und die Jury der ORF-2-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ wählten am Nationalfeiertag den Schiederweiher an die Spitze. Dahinter landete der Hintersteinersee und die Walleralm beim Wilden Kaiser. Auf Platz drei wurde Schüsserlbrunn in der Steiermark gewählt.

Der Schiederweiher bei Hinterstoder wurde 1897 vom k.u.k.-Hofbaumeister Johann Schieder errichtet. Von dort richtet sich der Blick auf die Spitzmauer, den zweithöchsten Berg im Toten Gebirge, und den Großen Priel.

Der Hintersteiner See (Bild) und die Walleralm gingen für Tirol ins Rennen. - Celine Patsch

Insgesamt 27 Auswahlplätze standen in der Vorauswahl, drei aus jedem Bundesland. Die jeweiligen Landessieger traten im großen Finale von „9 Plätze - 9 Schätze“ am Nationalfeiertag an. Die neun Orte wurden von Armin Assinger und Barbara Karlich sowie neun Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios und Prominenten aus den Bundesländern präsentiert. Die Patin für den Hintersteinersee war Ronja Forcher.

Die früheren Sieger waren der Grüne See im steirischen Tragöß (2014), der Formarinsee und die Rote Wand in Vorarlberg (2015), das Tiroler Kaisertal (2016) und der Vorarlberger Körbersee (2017). (TT.com)