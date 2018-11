„Um Gottes Willen?: Leichte Bußübungen für Agnostiker

Innsbruck – Lassen sich Bibelfilme heute noch spoilern? In Edoardo Falcones Komödie „Um Gottes Willen“ ist es einer Familie gelungen, sich trotz ehrwürdiger Nachbarschaft der „größten Geschichte aller Zeiten“ zu entziehen.

Die De Lucas residieren an einer der feinsten Adressen Roms. Unter der Dachterrasse liegt die Engelsburg, der Papst wohnt in Rufweite, aber Tommaso (Marco Giallini) hat ihm nichts zu sagen. Der Herzchirurg ist Agnostiker. Seine Frau Carla (Laura Morante), früher politische Aktivistin, ist eine heimliche, wenn auch heftige Trinkerin geworden. Die gemeinsame Tochter Bianca (Ilaria Spada) ist mit einem Immobilienmakler verheiratet. Für den Abend hat Andrea (Enrico Oetiker) ein seine Zukunft betreffendes Geständnis angekündigt.

Die De Lucas rechnen mit dem Schlimmsten (schwul), doch es kommt schlimmer. Andrea badet in den Wonnen des Glaubens, angestachelt vom Prediger Don Pietro (Alessandro Gassmann) ist sein Eintritt in das Priesterseminar fixiert. Während Tommaso seinen Kumpel, den Polizeipräsidenten, kontaktiert, um den kriminellen Menschenfischer zu entlarven, sucht Bianca mittels DVD einen spirituellen Zugang. Fasziniert folgt sie den Ereignissen in Jerusalem in der Version Franco Zeffirellis. Der Angeklagte steht vor Pontius Pilatus, als Tommaso in das Zimmer kommt und sofort „Jesus von Nazareth” erkennt. „Verrate mir ja nicht das Ende!”, sagt Bianca. Das ist witzig, wenn der Gag auch nicht ganz zum bürgerlichen Personal passen will.

Edoardo Falcone erzählt in seinem Regiedebüt das Passionsspiel nach den Regeln der Culture-Clash-Komödie, die bisweilen in Klamauk abrutscht, wenn die Ungläubigen zu leichten Bußübungen antreten müssen. (p. a.)