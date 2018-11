Von Peter Angerer

Innsbruck – Ein Mann, dessen Gesicht nicht zu sehen ist, drückt mit einem Schlagstock auf den Brustkorb einer Frau, sein schwarzer Schuh bedroht ihren Kehlkopf. Es ist eine sexuelle Fantasie, mit der eine weltbekannte Modemarke möglicherweise für ihre Lederwaren wirbt. Eine andere Firma setzt auf eine zusammengeschnürte nackte Frau, wobei die Werbebotschaft nicht zu erahnen ist. Solche Inszenierungen über Demütigung und Unterwerfung von Frauen stehen am Anfang von Barbara Millers „#Female Pleasure“. Die Schweizer Filmemacherin zeigt in ihrem Dokumentarfilm fünf Frauen, die mit Morddrohungen leben, ständig mit Übergriffen rechnen müssen, weil sie sich einmal gegen moralische, religiöse oder kulturelle Traditionen aufgelehnt haben und auf Selbstbestimmung pochen.

Die rabiate Eröffnungsmontage zeigt neben den ästhetischen Verirrungen vor allem das Dilemma der Geschichte der sexuellen Revolution, die zwar Tabus zu beseitigen half, doch an den herrschenden Verhältnissen nichts verändert hat. Nach den stürmischen Jahren gab es Filme wie „Mysterien des Orgasmus“, doch es waren die Geheimnisse, die Männern erzählt wurden.

Die wenigen von Frauen gedrehten Filme handelten von einer ganz anderen Realität, in der Frauen ohne die Zustimmung ihrer Ehemänner weder ein Arbeitsverhältnis noch ein Bankkonto eröffnen durften. Nach einer Phase des Entsetzens hatten Filme wie „Die Macht der Männer ist die Geduld der Frauen“ der ebenfalls aus der Schweiz stammenden Regisseurin Cristina Perincioli auch Folgen. Erstmals wurde über häusliche Gewalt und die Misshandlung von Frauen diskutiert, der Filmtitel wurde zur Parole, mit der sich 1978 die Widerstände gegen Frauenhäuser bekämpfen ließen.

Deborah Feldman ist eine der fünf Frauen in „#Female Pleasure“, die für ihre Freiheit in kein Frauenhaus flüchten konnte, sondern gleich den Kontinent wechseln musste. Die Angehörige der chassidischen Gemeinschaft in New York wurde als 17-Jährige mit einem ihr fremden Mann verheiratet und sah einem Leben „als Gebärmaschine“ entgegen. Nach der Geburt ihres Sohnes bereitete sie ihre Flucht vor, die ihr nach fünf Jahren gelang. In Berlin veröffentliche sie ihr Buch „Unorthodox“, das sie berühmt, aber auch zur Zielscheibe von Angriffen machte.

Leyla Hussein stammt aus Somalia, wo sie als Siebenjährige genital verstümmelt wurde. Seit ihrer Flucht nach London ist sie eine Aktivistin gegen die in afrikanischen und arabischen Ländern praktizierte Genitalverstümmelung, zu der es im Koran keinen Hinweis gibt.

Die Inderin Vithika Yadav hat die Bewegung „Love matters“ gegen die Tradition der arrangierten Ehe gegründet. „Liebe als westliches Konzept“ wird verachtet, dafür wird jeder Hinweis auf Sexualität tabuisiert, weshalb auch Vergewaltigungen nicht erwähnt werden dürfen.

Gegen ähnliche Tabus hat die Manga-Künstlerin Rokudenashiko ihre frivole „ Art of Vagina“ erfunden. Während in Prozessionen riesige Penisskulpturen durch die Straßen getragen werden, gelten Erwähnung und Darstellung der Vagina als obszön und die Künstlerin muss sich vor Gericht verantworten.