Ottos Gemüt für den Grantler Grinch

Im Kino sind Sie demnächst in der neuen Version von „Der Grinch“ zu hören. War Ihnen der Stoff ein Begriff?

Otto Waalkes: Seit ich die Version mit lebendigen Schauspielern sah. Jim Carrey war der Grinch. Danach habe ich mich ein bisschen informiert. Der Autor Dr. Suess ist für die USA ja das, was die Gebrüder Grimm für uns sind.

Im Original spricht Benedict Cumberbatch den Grinch. Eigentlich ein Kontrastprogramm zu Ihnen?

Waalkes: Der gibt ihn seriöser, mit noblem Flair. Ich habe ihm Otto-spezifischen Geist eingehaucht.

Der Grinch hasst nichts so sehr wie Weihnachten, das Fest der Liebe. Also beschließt er, es allen so richtig zu verderben. Könnte der Grinch ein Ostfriese gewesen sein?

Waalkes: Alles möglich. Aber dann doch nicht, denn die Ostfriesen sind Feierbiester: liebenswert, freundlich, kommunikativ – und ab und zu ein bisschen besoffen.

Erinnern Sie sich selbst an ein denkwürdiges Weihnachtsfest?

Waalkes: Ja, das war, als mein Bruder Karl-Heinz, er war für mich mehr als ein Bruder, auch Kamerad, nicht dabei sein konnte. Als Elektroingenieur war er mit einem Schiff ausgelaufen, in Richtung Osaka. Da brach die Suezkrise aus. Sein Schiff musste einen Riesenumweg machen, er konnte nicht rechtzeitig bei der Familie sein. Da sagte unser Vater: „Wir singen nicht ‚Stille Nacht‘, sondern ‚Junge, komm bald wieder‘.“ Noch heute feiere ich mit meinem Bruder gemeinsam, wenn nicht hier, dann in meinem Haus in Florida. Dann stimmen wir ‚Otto fröhliche‘ an ... Schöner sind natürlich Weihnachten im Schnee.

Im Juli wurden Sie 70. Haben Sie an Leisertreten gedacht?

Waalkes: Muss ich das denn? Es gibt noch so viel zu tun, und ich spiele nach wie vor viermal pro Woche Tennis. Ich habe schon mit Thomas Muster gespielt – und Musik gemacht. Er ist ein taktvoller Schlagzeuger. Mit Boris Becker durfte ich auch spielen, vor ein paar tausend Zuschauern bei einem Charity-Turnier.

Wie ist das gelaufen?

Waalkes: Er hat mich immer brav angespielt. Mir ist es ja nicht so wichtig, dass ich gewinne. Hauptsache ist, dass der andere verliert.

Wären Sie trotz zwei gescheiterten Ehen bereit für eine neue Beziehung?

Waalkes: Ab und zu, sehr gerne. Ich weiß ja aus Erfahrung, wie schön das sein kann.

Sie waren kein Kind von Traurigkeit. Angeblich war Ihnen eine Nichte von Bruno Kreisky nicht ganz egal?

Waalkes: Das war ein sehr schönes …

Was?

Waalkes: Verhältnis. Ich meine: Wir hatten ein sehr freundliches Verhältnis zueinander.

Das Gespräch führte Ludwig Heinrich