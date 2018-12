Eis trifft auf Feuer: Erster Teaser zum „Game Of Thrones“-Finale

Innsbruck – Im April 2019 ist es so weit: Die achte Staffel der erfolgreichen HBO-Serie „Game of Thrones“ läuft endlich an. Die Gerüchte und Spekulationen um die finalen sechs Folgen reißen nicht ab. Nun wurde im Zuge der São Paulo Expo in Brasilien ein erster offizieller Teaser veröffentlicht. In dem kurzen Clip sind jedoch keine Szenen aus der Serie selbst zu sehen.

In dem Video wird die „Bemalte Tafel auf Drachenstein“ gezeigt, die Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) in Staffel sieben mehr als einmal für ihre taktischen Züge zu Rate gezogen hat. Die Holzkarte zeigt Westeros. Im Teaser wird besagte Tafel sowohl von Eis als auch von Feuer verschlungen – bis die beiden Naturgewalten aufeinandertreffen.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Ein deutlicher Hinweis auf die epische Schlacht, die in Staffel acht erwartet wird. Das Eis steht in dem Fall wohl für den Nachtkönig und seine Armee aus Weißen Wanderern und Untoten. Das Feuer dürfte die Lebenden unter der Führung von Daenerys und ihren Drachen symbolisieren.

Williams will Nadel

In Brasilien gab es zudem ein Panel zu „Game of Thrones“, an dem die Showrunner David Benioff und Dan Weiss sowie die Schauspieler Maisie Williams (Arya Stark) und John Bradley (Samwell Tarly) teilnahmen. Dabei enthüllten Benioff und Weiss laut „Entertainment Weekly“ etwa, dass sie bereits seit dem Abschluss der dritten Staffel wissen, wie die Serie enden wird.

Außerdem kam auf, dass Williams gerne Nadel, das Kurzschwert ihrer Figur Arya, als Andenken behalten wolle. In der Serie wird es ihr von Jon Schnee (Kit Harington) geschenkt. Wie sich herausstellte, ist die Requisite im Haus von David Benioff. Williams meinte dazu ganz frech: „Ich will Nadel haben!“ Die Showrunner gaben preis, dass es am schwierigsten gewesen sei, die Rolle der Arya Stark zu besetzen. Dafür sei Mark Addy als Robert Baratheon am schnellsten gefunden gewesen. (TT.com)