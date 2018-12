“Mortal Engines“: Rebellion gegen die Raubtiere

Von Marian Wilhelm

Innsbruck – Die Angst vor Maschinen geht um. Nicht erst, seit Künstliche Intelligenz im Computerzeitalter immer realer wird. In „Mortal Engines“ sind wir zwar schon im Jahr 3718, doch es ist eine Post­apokalypse nach dem 60-Minuten-Krieg, der die Erde verwüstete. Die Menschheit ist auf vor­digitale Steampunk-Maschinen zurückgeworfen, die „Mortal Engines“ seine retro-futuristische Ästhetik verleihen. London ist eine riesige fahrende Stadt geworden, die sich zum Einstieg des schnellen 130-Minuten-Films gleich einmal eine Kleinstadt einverleibt und, in einer unfreiwilligen Brexit-Ironie, auf den Kontinent übergesetzt hat. Unter der Führung des ambivalenten Chef-Archäologen Thaddeu­s Valentine („Matrix“-Bösewicht Hugo Weaving) floriert der „städtische Darwinismus“. Nur die „Anti Traction League“ kämpft gegen den ressourcen­verschlingenden Raubtier-Kapitalismus der „Predator Cities“. Diese offensichtliche moralische Allegorie wird im Film nicht unnötig ausgebreitet. Sie stammt aus dem „Mortal Engines Quartet“ von Philip Reeve, der seine Jugendroman­e nach einem Shakespeare-Zitat aus „Othello“ benannte.

Held der zügig erzählten Geschichte wird der junge Forscher Tom Natsworthy (Robert Sheehan), als er einen Anschlag auf den Oberbefehlshaber verhindert. Ihm gegenüber die Attentäterin Hester Shaw (Her­a Hilmar). Beide finden sich bald außerhalb Londons wieder. Die Anfang Zwanzigjährigen liefern die Identifikatio­n für die Hauptzielgruppe der „jungen Erwachsenen“, ohn­e das leidige Teenager-Genre allz­u sehr zu bedienen.

In einem angenehm gerad­linigen Plot landen die zwei bei der Rebellion rund um Ann­a Fang (gespielt vom US-koreanischen Rockstar Jihae).

Entgegen dem weißen London mit seiner minimal-dystopischen Gesellschafts-Hierarchie und passend zum überfälligen Diversity-Schwenk in der Filmindustrie repräsentieren die Rebellen die nicht-westliche Welt, mit asiatischem Design-Einschlag. Ihre Basis liegt hinter einer großen Mauer im Osten, die London mit einer neuartigen Waffe brechen will. Auch diese weltpolitischen Allegorien bleiben erfreulich unkommentier­t.

Die erstaunliche Handwerkmeisterschaft von Debüt-Regisseur Christian River­s liegt in der kompakten Narration innerhalb einer komplexen, detailreichen Welt, einem Amalgam aus bekannten Genre-­Topoi. Ohne mühsam­e Erklärungen werden wir mitten hineingeworfen in ein Epos, das in seiner märchenhaften Struktur samt Rache an der Eltern-Generation durchaus an „Star Wars: A New Hop­e“ erinnert, sowie post­apokalyptisch an „Waterworld“ und „Mad Max“.

Rivers ist seit seinen Anfängen in der Filmbranche Storyboard-Kollaborateur von „Herr der Ringe“-Mastermind Peter Jackson. „Mortal Engines“ kommt aus der neuseeländischen Filmschmiede von Jackson, der gemeinsam mit Philippa Boyens und seiner Frau Fran Walsh auch das Drehbuch des Films verantwortete. Mit „Mortal Engines“ ist ihnen erneut ein nahezu perfektes Genre-Stück mit großem Schauwert gelungen.