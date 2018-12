„Gegen den Strom“: Eine Heldin, die Islands Natur retten will

Wien – Begeisterung nicht nur bei der „Semaine de la Critique“ in Cannes (zwei Preise), sondern auch beim Publikum der Hamburger Filmfest-Eröffnung und als „Überraschungsfilm“ der Viennale. Nun wurde „Gegen den Strom“ auch für den Oscar als „bester fremdsprachiger Film“ eingereicht. Die spezielle Überraschung: Der Streifen kommt aus einer nahezu unbekannten Filmregion, nämlich aus Island. Benedikt Erlingsson hat ihn inszeniert und stellte ihn kurz vor dem offiziellen österreichischen Kinostart in Wien vor.

Eine Insel irgendwo im Ozean, wo es meist saukalt, aber recht friedlich ist, und wo es seit Neuestem auch eine fabelhafte Fußball-Nationalmannschaft gibt. So stellt man sich Island vor. Und auf einmal lassen Sie dort eine 50-jährige Frau auftauchen, die die lokale Aluminium-Industrie bekämpft, indem sie Stromausfälle verursacht und am Ende sogar Strommasten sprengt. Wie das, Herr Erlingsson?

Benedikt Erlingsson: Im Grunde spiegelt „Gegen den Strom“ die isländische Geschichte der letzten 50 Jahre wider. Unser Hochland war über lange Zeit die größte unberührte Landschaft in Europa. Bis bei der Industrie konstantes Interesse erwachte. Es begann mit einem Dammbau, um Wasser­energie zu gewinnen. Billige Energie also. In der Folge wurden drei riesige Aluminium-Anlagen errichtet. Ein wichtiges Metall in unserem westlich-kapitalistischen System, auch weil es so leicht ist.

Doch es wird auf fast abscheuliche Art verschwendet. Für eine Espresso-Kapsel zum Beispiel braucht man nur ein Gramm Aluminium, also fertigt man Millionen und Abermillionen Kapseln. Aber: Aluminium ist auch sehr ungesund, wie man inzwischen weiß.

Und auf einmal tauchen, wie in „Gegen den Strom“, auch noch die Chinesen auf und wollen sich ins Alu-Geschäft stürzen. Echt?

Erlingsson: Wie man weiß, betreiben die Chinesen derzeit Soft-Kolonialismus, siehe Afrika. In Island aber ist ihr Auftauchen auf dem Alu-Sektor, das gebe ich zu, noch Fiktion.

Ihre Heldin, die als Umweltaktivistin den Kampf aufnimmt, ist eine 50-jährige Frau, die zu ganz schön drastischen Mitteln greift. Fast eine Terroristin?

Erlingsson: Sie ist radikal, aber keine Terroristin. Menschen kommen bei ihren Anschlägen nicht zu Schaden. Ihre Sabotage-Maßnahmen gegen die Aluminium-Industrie sollen die Natur retten.

In der Werbung war von „scharfzüngiger Komödie“ die Rede. Aber eine Komödie ist das nicht wirklich. Oder?

Erlingsson: Nein, angedacht war das nicht. Es handelt sich eher um einen Bastard: ein bisschen Märchen, ein bisschen Action-Film, vielleicht auch ein Umwelt-Arthouse-Thriller. Mit viel Musik.

Es tauchen in der Tat überall in der Landschaft Musikanten auf. Warum?

Erlingsson: Weil ich es liebe, mit Musikern zu arbeiten, und am meisten irritiert es mich, wenn ich gute Filme mit schlechter Musik sehe. In meinen Musikanten steckt ein bisschen die Idee von einem griechischen Chor, sie spiegeln die Konflikte meiner Hauptfigur wider, und ich setze sie bewusst immer wieder ins Bild.

Keine Terroristin, haben Sie gesagt. Wie würden Sie Ihre Heldin dann bezeichnen?

Erlingsson: Sie ist eine echte Heldin, eine willensstarke Frau, die die Welt retten möchte und einen Weg findet, das zu tun. Ich möchte fast sagen, meine Geschichte ist ein musikalisches Heldenmärchen.

Kann man, glauben Sie, mit Filmen wirklich etwas erreichen?

Erlingsson: Ich hoffe es, denn ich behaupte, dass es höchst an der Zeit ist, die Welt zu retten. Wir leben bereits in einem apokalyptischen Szenarium, und unsere Generation ist die letzte, die etwas tun kann. Für unsere Kinder würde es zu spät sein. Wir haben keine Zeit mehr für Bullshit. Die Erderwärmung passiert viel schneller, als wir gedacht haben. Die Situation ist nicht nur dramatisch, sondern ich betone es noch einmal: apokalyptisch.

Musik spielt eine tragende Rolle im Film. - Polyfilm

Hat man das ignoriert?

Erlingsson: Viel zu lange, denn schon der frühere amerikanische Präsident Lyndon B. Johnson hat erkannt, dass die Menschheit mit dem Zustand unseres Planeten zu experimentieren begann. Wenn sich ein Land im Krieg befindet, muss es 50 Prozent des nationalen Budgets investieren. Für die Rettung der Umwelt braucht man nur zweieinhalb Prozent. Soll das zu viel sein?

Wie empfinden Sie die derzeitigen Reaktionen der Menschen?

Erlingsson: Es gibt welche, die den Kampf aufnehmen wollen, aber auch viele, die resignieren und sagen: Kann man eh nichts mehr machen. Ein guter Beginn wäre, unseren Lebensstil zu ändern. Zum Beispiel, nicht mehr so viel Fleisch zu essen. Ich glaube, das wäre sehr gut und würde, lachen Sie mich nicht aus, zu mehr Nähe, Liebe, Kultur und Poesie führen. Doch die Änderungen können nicht bloß Sache der Konsumenten sein. Die sind zu schwach. Da muss die Politik eingreifen. Gute Politiker müssen das gut verkaufen.

Und woher nehmen wir die, die guten Politker? Schauen Sie sich um …

Erlingsson: Da ist etwas Wahres dran. Dennoch: Die Regierungen müssen reagieren. Sonst sind sie kriminell …

Sind Sie trotz allem optimistisch?

Erlingsson: Ja, denn der Mensch hat wiederholt bewiesen, dass er fähig ist, das Unmögliche möglich zu machen, seine Dämonen zu bekämpfen. Und dafür brauchen wir auch gute Filme.

Das Interview führte Ludwig Heinrich