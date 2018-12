Mary Poppins zurück im Kino: Die berühmteste Nanny der Welt

Wie war Ihnen zumute, als Sie das Angebot bekamen, Mary Poppins zu spielen?

Emily Blunt: Schock und Angst, das waren die ersten Gefühle, die sich breitmachten. Denn: Wie konnte man es wagen, eine solche Ikone neu zu interpretieren? Zudem hatte mir der Regisseur Rob Marshall – wir hatten bei „Into The Woods“ zusammengearbeitet – erklärt, ich sei seine erste und einzige Wahl. Aber blitzschnell wechselten Schock und Angst zu Begeisterung. Ich rief ein spontanes „Ja!“ in den Hörer. Und fügte dann hinzu: „Lieber Rob! Ich muss dir leider ein kleines Geheimnis beichten. Ich bin schwanger. Fast schon hochschwanger!“

Wie hat er reagiert?

Blunt: Er hat wohl ein bisschen geschluckt. Doch dann erklärte er, er würde alles für mich organisieren. Ich meinerseits beschloss, für die Dauer der Vorbereitungen und Dreharbeiten aus New York nach England zurückzukehren. Natürlich mit meiner jetzt vierjährigen Tochter Hazel. Mein Mann John Krasinski konnte nicht gleich, er drehte nämlich gerade in Kanada. Aber er stieg jedes Wochenende in Montreal in den Flieger und besuchte mich. Als schließlich die erste Klappe für „Mary Poppins’ Rückkehr“ fiel, war meine jetzt zweijährige Tochter gerade sechs Wochen alt.

Das bedeutete?

Blunt: Dass die Milchpumpe am Set dauernd im Einsatz war. Alles in allem hatte Rob Marshall für mich aber wirklich alles bestens organisiert.

Hatten Sie auch eine Nanny wie Mary Poppins?

Blunt: Nennen Sie mir eine Frau in unserem Beruf, die ohne Nanny auskommt. Ja, ich hatte eine. Sie war fantastisch und brauchte auf Mary Poppins nicht eifersüchtig zu sein.

Wie legt man als Schauspielerin eine Figur an, die Julie Andrews einst so unnachahmlich geformt hat?

Blunt: Indem man gar nicht an Julie denkt. Natürlich war der erste Film eines der unvergesslichen Ereignisse meiner Kindheit. Ich beschloss, das auszublenden und mir den alten Film nicht mehr anzuschauen. Ich hatte ihn vor 28 Jahren zum letzten Mal gesehen.

Gab es für „Ihre“ Mary Poppins irgendwelche Vorbilder?

Blunt: In der Art ihres Auftretens – ja. Das waren Rosalind Russell mit ihrer Interpretation in „My Girl Friday“ („Sein Mädchen für besondere Fälle“, 1940) und die englische Prinzessin Margaret. Zur Orientierung hatte ich die „Mary Poppins“-Bücher von P. L. Travers gelesen und die Hauptfigur für meine Bedürfnisse he­rausgefiltert.

Wie ist sie nun in Ihrer Version?

Blunt: Noch exzentrischer als im ersten Film. Auch ein bisschen plemplem. Manchmal grob und gequält, aber auch sehr lustig. Ich bin Rob Marshall dankbar, dass er mir so viel Zeit gab, sie nach meinen Vorstellungen zu formen. Denn ein Heiligtum wie Julie Andrews nachzuspielen – das wäre ganz und gar unmöglich gewesen.

Apropos Mary Poppins und Kindererziehung. Wie wichtig ist gute Erziehung für Sie?

Blunt: Ungemein wichtig. Und wir alle wissen: Wunderbare Lehrer können unser Leben grundlegend verändern.

Was war rückblickend für Sie der aufregendste Moment während der ganzen Arbeit an „Mary Poppins’ Rückkehr“?

Blunt: Ganz bestimmt der erste Tag der Proben. Das waren irgendwie surreale Momente, ich war wirklich nervös. Da stand ich vor dem Team und den Kollegen, die mich vorher ja kaum gesehen und gehört hatten, und in meinem Kopf kreiste dauernd ein „Oh nein! Oh nein!“. Schließlich begann ich mit einer Zeile, die überhaupt nicht im Drehbuch war.

Doch mit Hilfe von Rob lösten sich die Spannungen sehr schnell. Er war der gute Geist des gesamten Projekts. Ich kam gar nicht erst auf die Idee, mir einzureden: „Oh Gott, jetzt bin ich Mary Poppins. Mary Poppins!“ Rob verstand es, mir und den anderen gehörig Selbstvertrauen zu geben.

Wie ging es Ihnen beim Singen?

Blunt: Songwriter Marc Shaiman hat mir die Lieder vorgesungen und beim Hauptsong habe ich geweint, weil er so schön ist. Alle Lieder sind neu und ich denke, dass es für mich recht gut lief. Das Vorsingen von Marc hat sehr geholfen.

Es gibt im Film drei Kurzauftritte, zum Beispiel von Meryl Streep. Für Sie ja keine Unbekannte, weil Sie in „Der Teufel trägt Prada“ und auch in „Into The Woods“ bereits mit ihr gearbeitet haben ...

Blunt: Ja, sie scheint mich zu verfolgen. Das ist fast gruselig ... Nein, das Wiedersehen war natürlich wunderbar.

Dick Van Dyke, der Hauptdarsteller aus dem ersten Film, ist auch dabei. Wie waren die Tage mit ihm?

Blunt: Wir standen zunächst alle mit offenem Mund da. Er sollte sich gleich auf einen Tisch schwingen. Mein Partner Lin-Manuel Miranda und ich wollten ihm helfen, aber er wischte uns weg und sprang allein, mit vollem Elan. Der Mann ist heute 93!

Wie waren die ersten Reaktionen nach der Weltpremiere?

Blunt: Mein Freundeskreis hat mir versichert, bei ihnen allen seien, wohl aus Nostalgie, die Tränen geflossen, als sie mich, aus den Wolken kommend, auftauchen sahen.

Was hat Ihre vierjährige Tochter gesagt?

Blunt: Sie versteht bereits, dass ich eine Rolle spiele und nicht Mary Poppins bin. Sie spricht immer von „ihr“ und nicht von mir.

Es wird für Sie bestimmt ein schönes Weihnachtsfest. Von den Oscars weiß man ja noch nichts, aber für den Golden Globe sind Sie bereits nominiert. Wie haben Sie das gefeiert?

Blunt: Mit Tequila.

Das Interview führte Ludwig Heinrich