“Shoplifters“: Die Unsichtbaren im Supermarkt

Innsbruck – Mit einer stummen Beschwörungsformel versucht sich Shota (Jyo Kairi) unsichtbar oder einfach nur Mut zu machen. Sein Vater Osamu (Lily Franky) gibt ihm im günstigsten Moment ein Zeichen, damit der Achtjährige seinen Rucksack mit Lebensmitteln füllen kann. Ohne Hast verlassen sie den Supermarkt. Auf dem Heimweg begegnen sie der fünfjährigen Yuri (Miyu Sasaki), die hungrig und frierend auf einem Balkon kauert. Ohne Scheu nimmt das Mädchen die Einladung der Fremden an, sie zu begleiten.

Osamus freundliche Frau Aki (Mayu Matsuoka) findet das Mitbringsel etwas seltsam, denn diese Geste des Mitleids könnte bei Tageslicht betrachtet als Entführung missverstanden werden. Da weder Hatsue (Kirin Kiki), die Großmutter, noch Akis jüngere Schwester Nobuyo (Sakura Andô) Einwände gegen die Mitesserin erheben, wird Yuris Rückgabe verschoben, die nach der Entdeckung der Hämatome auf dem Körper des scheuen Kindes noch einmal in weite Ferne rückt, zumal sie niemand zu vermissen scheint. Erst nach Wochen geben ihre Eltern eine Anzeige auf, als sie verdächtigt werden, ihre Tochter getötet zu haben.

Es sind immer Kinder, die in Hirokazu Koreedas Filmerzählungen den Erwachsenen einen Ausweg, wenn nicht gar einen Weg in die Utopie zeigen. In „Wie der Vater, so der Sohn“ erzählte der japanische Regisseur von zwei nach der Geburt vertauschten Buben und gewann dafür 2013 in Cannes den Großen Preis der Jury, auch weil es Koreeda gelingt, betörende Momente zu inszenieren, indem er Kinder immer Kinder sein lässt.

Die erste Irritation stellt sich in „Shoplifters” bei einer Kontrolle des Sozialamtes ein, als sämtliche Mitglieder der Familie in der kargen Baracke die Spuren ihrer Anwesenheit beseitigen, um der Großmutter die Ansprüche zu erhalten. Die anderen, nicht miteinander verwandten Familienmitglieder sind Menschen, die es nicht gibt – mit allen Vor- und Nachteilen. Den Kindern bleibt der Besuch der Schule je nach Sichtweise erspart oder verwehrt, die Erwachsenen müssen ohne Kranken- und Sozialversicherung auskommen. Das bekommt bald Osamu zu spüren, der als Tagelöhner auf Baustellen arbeitet und nach einem Arbeitsunfall mit gebrochenem Bein über viel Freizeit, aber kein Einkommen verfügt. Aki arbeitet in einer Wäscherei. Als am Personal gespart werden muss, überlässt es der Unternehmer den Arbeiterinnen, über die Entlassungen zu entscheiden. Diese Geste fördert den Arbeitseifer und sorgt zugleich für Entsolidarisierung. Nobuyo mimt in einer Peep-Show die in Japan beliebte Figur des unschuldigen Schulmädchens, um einsame Männer zu erregen. Die Mühlsteine der Tragödie beginnen sich aber erst zu bewegen, als die Familie beschließt, es sei für Yuri an der Zeit, als Ladendiebin ihren Beitrag zu leisten.

„Shoplifters“ ist auch ein ideologisch unverdächtiger Kommentar zur aktuellen Debatte um die Kürzung der Mindestsicherung, wenn es darum geht, sich Menschen vorzustellen, die ins Elend gestoßen werden und nach dem rettenden Strohhalm der Kleinkriminalität greifen. Dazu hat Charlie Chaplin bereits vor 100 Jahren in „The Kid“ herzzerreißende Bilder erfunden, als sein Tramp als Glasermeister mit einem Findelkind auszog, um mit krimineller Energie dem Hunger zu entkommen.

Mit ähnlicher Komik und emotionaler Wucht, ohne im Sozialkitsch zu versinken, erzählt Koreeda von den prekären Verhältnissen. Mit „Shoplifters“ gewann er in diesem Jahr die Goldene Palme und ist wohl einer der Favoriten für den anstehenden Auslands-Oscar.