Lebenslust und Tragik der Freiheit

Innsbruck – „Der moderne Prometheus“ – so lautet der Untertitel von Mary Shelleys 1818 – also vor 200 Jahren – veröffentlichten Romans „Frankenstein“. Die nun angelaufene Filmbiografie der Autorin orientiert sich eher am gefesselten Prometheus denn am Feuer der Freiheit. Die Spannung im wechselhaften Leben dieser Schriftstellerin (1797–1851) wird als Tragödie erzählt – und nicht als Geschichte weiblicher Selbstermächtigung.

Die 16-jährige Mary wächst bei ihrem verwitweten Vater auf, einem Buchhändler und politischen Autor (Stephen Dillane). Die kurz nach Marys Geburt verstorbene Mutter ist heute eine Ikone der Frauenbewegung: Mary Wollstonecraft. Wenig verwunderlich also, dass es auch die Tochter nicht lange zu Hause hält.

In Schottland verfällt ihr der fesche, charismatische Schriftsteller Percy Bysshe Shelley (Douglas Booth) – und sie ihm. Dass er bereits Ehefrau und Kind hat, erfährt sie erst später. Doch wer die Freiheit ernst nimmt – und die jungen Wilden beschwören sie nachgerade –, lässt sich davon nicht behindern, zumal bereits Marys Mutter die Polyamorie avant la lettre lebte. Mary und Percy reißen aus. Ihre gemeinsame Tochter stirbt früh. Lord Byron (Tom Sturridge) nimmt die Trauernden bei sich in der Schweiz auf. Dort entsteht zwischen romantischen Lesungen und wilden Gelagen die erste Idee für „Frankenstein“.

Die Freiheiten der Lust und Liebe werden von der Regisseurin Haifaa Al-Mansour zwar angedeutet, jedoch eher als tragische Eskapaden der Männer. Mary Shelley erlaubt sich hingegen nur eine vornehmlich platonische Bekanntschaft mit einem Mediziner. Der erzählt ihr von Galvanismus und Reanimation.

Es liegt vor allem an den Hauptdarstellern, allen voran Elle Fanning als Mary, dass die dialoglastige, visuell stimmige Literaturgeschichte emotional bleibt. Das intellektuelle Genie und die persönliche Stärke der Mary Shelley werden als leidende Ausdauer im Angesicht von Schicksalsschlägen ausgestaltet. Haifaa Al-Mansour mag dabei auch selbst gemachte Erfahrungen ins England des 19. Jahrhunderts übertragen haben. Die erste regieführende Frau Saudi-Arabiens wurde 2012 mit der berührenden Geschichte des radfahrenden Mädchens „Wadjda“ international bekannt. „Mary Shelley“, bereits im Herbst 2017 beim Filmfestival in Toronto uraufgeführt, ist ihr zweiter Spielfilm. Der dritte, die romantische Komödie „Nappily Ever After“, ist seit September auf Netflix abrufbar.

Etwas mehr filmischen Übermut hätte Mary Shelleys wilde Lebensgeschichte durchaus vertragen. Emma Jensens braves Drehbuch endet mit der Publikation von Shelleys wegweisendem Horror-Roman. Der wurde weltbekannt. Die Autorin dahinter gilt es noch zu entdecken. „Mary Shelley“ ist ein Ausgangspunkt dafür. Mehr allerdings nicht. (maw)