Hitze, Fußball-WM und Rad-WM setzten Tiroler Kinos 2018 zu

Innsbruck – „Wenn die Filmbranche etwas gut kann, dann ist es, den Blick nach vorn zu richten. Deshalb haken wir 2018 ab“, sagte Georg Mayrhofer, Sprecher der Tiroler Lichtspieltheater am Donnerstag. Drei Monate herrlichstes Sommerwetter, dazu Großereignisse wie die Fußball-WM und die Radweltmeisterschaft in Tirol bekamen die heimischen Kinos zu spüren.

1.093.479 Filmfans besuchten 2018 die Lichtspielhäuser – rund 9 Prozent weniger als noch 2017. Der Umsatz betrug knapp zehn Millionen Euro. Rund um Weihnachten lief das Filmgeschäft aber wieder hervorragend – und gibt Hoffnung auf Aufwind im neuen Jahr.

Top-Blockbuster und Filme aus Österreich

Die beliebtesten Filme der Tiroler waren 2018 „Star Wars: Die letzten Jedi“, „Jumanji: Willkommen im Dschungel“, „Fifty Shades of Grey - Befreite Lust“, „Avengers: Infinity War“, „Deadpool 2“, „Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub“, „Mamma Mia!“ sowie „Phantastische Tierwelten 2“, „Bohemian Rhapsody“ und „The Grinch“. Diese Blockbuster erhielten das so genannte Goldene Ticket.

„Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft“ (122.956), „Die beste aller Welten“ (91.740), „Arthur & Claire“ (87.828) und „The Green Line“ (78.042) waren die beliebtesten heimischen Kinoproduktionen. Für Georg Mayrhofer, Obmann der Tiroler Lichtspieltheater, wären mehr deutschsprachige Eigenproduktionen ein Weg, um einen Aufwärtstrend zu schaffen. „In Ländern wie England zum Beispiel, konnten sich Lichtspieltheater mit vielen Eigenproduktionen aber bestens behaupten, nicht umsonst stieg der weltweite Kinoumsatz 2018 auf Rekordhöhe von knapp 42 Milliarden Dollar. Bei uns war 2018 der Anteil an deutschsprachigen guten Produktionen zu gering“, erklärte er in einer Aussendung.

„Weniger verkopftes Kunstkino“

Tirols Kinosäle sind technisch top ausgestattet, zum Beispiel mit Laser-Projektion-Installation (in Innsbruck, Wörgl, Kufstein), dem IMAX-Saal in Innsbruck und der 4K Doppelprojektion in Kufstein. „Es ist kaum auszudenken was passiert wäre, hätten die Tiroler Kinos nicht so in die neueste Technik und Ausrüstung investiert.“ Nun sei es an der Zeit, sich den Filminhalten zu widmen und besonders im deutschsprachigen Raum endlich auf publikumsstarke Produktionen zu setzen, sagte der Obmann. In den vergangenen Jahren seien Arthouse-Produktionen sehr in Mode gekommen. Gleichzeitig sei zu wenig Wert auf Filme gelegt worden, die vielen Menschen gefallen. „Wir brauchen aber mehr massentaugliche Eigenproduktionen und weniger verkopftes Kunstkino“, argumentierte Mayrhofer.

Mit Optimismus ins neue Kinojahr

Tirolweit stieg der Preis für eine Kinokarte nur minimal um 22 Cent. „Darüber hinaus bieten wir laufend attraktive Kartenaktionen für Familien, Kinder und Gruppen sowie spezielle Kinotage mit echten Schnäppchen“, erklärte Mayrhofer. In Tirol gibt es insgesamt 13 Kinos mit 47 Sälen.

Mayrhofer ist sich sicher, dass 2019 ein gutes Kinojahr wird: „Meine persönlichen Hoffnungsträger, um nur einige zu nennen, sind „Unbreakable 2“, „Iron Sky 2“, „Lego 2“, „Battle Angel“, „Drachenzähmen 3“, der neue „X-Men“, „Captain Marvel“, „Hellboy“ und „Man in Black 4“, „König der Löwen“ sowie „Star Wars“ im Dezember. Und wenn dann noch der ein oder andere deutschsprachige Straßenfeger kommt, bin ich glücklich und zufrieden.“ (TT.com)