Kandidaten, Kohle, Körperkult: Fünf Fakten zum Dschungelcamp

Von Tamara Stocker

★ 1. DIE KANDIDATEN: „Wer sind diese Menschen?“, fragt sich wohl so mancher mit Blick auf das Personal-Tableau. Andere sind da eher im Bilde, denn auch in diesem Jahr ziehen wieder viele Eigengewächse des Privatfernsehens ins Dschungelcamp, die nur Trash-TV-Experten bekannt sein dürften. Aber mal ehrlich: Letztlich ist es doch egal, wer die Känguruhoden isst.

55 Jahre Altersunterschied gibt es in diesem Jahr – „GZSZ“-Schauspieler Felix van Deventer (22) schlüpft in die Rolle des Camp-Kükens, Tommi Piper (77), einst deutsche Synchronstimme von „Alf“, mimt den Opa. Ansonsten warten professionelle Selbstdarsteller, zumeist geschmückt mit dem obligaten Ex-Präfix, auf ihre Anschlussverwendung und für eigentlich schon in der Versenkung Verschwundene verkommt das Camp zum Recyclinghof. Ausführliche Lebensläufe der zwölf Auserwählten gibt‘s in der Bildergalerie.

★ 2. DIE QUOTEN: Wenn zwölf wahlweise aufstrebende oder verglühende Fernseh-Sternchen campen gehen, schaut ganz Fernseh-Deutschland (und Österreich) zu. Fast zumindest. Man kann der Show ja vieles vorwerfen, aber auch nach 15 Jahren zählt das Format zu den erfolgreichsten im deutschsprachigen Fernsehen. Ein gewisser Abwärts-Trend ist allerdings nicht zu leugnen, mit durchschnittlich 5,62 Mio. Zuschauern war die vergangene Staffel die quotentechnisch schlechteste seit zehn Jahren und die drittschlechteste in der Dschungel-Geschichte überhaupt. Im Jahr 2014 versammelte das Lagerfeuer-Format im Schnitt noch acht Millionen Menschen vor den Bildschirmen – absoluter Bestwert. Bleibt nur noch die Frage: Bringt die 13 dem Dschungelcamp Glück oder Unglück?

Führen gewohnt spitzzüngig durch die Show: Daniel Hartwich und Sonja Zietlow. - MG RTL D / Stefan Menne

★ 3. DAS LIEBE GELD: Den Kopf in Fischabfälle tauchen, mit Händen durch grüne Ameisen wühlen, sich im Kakerlakenbad suhlen, Tier-Genitalien verspeisen – warum tut man sich das an? Nun ja, wenn diese Stars, die nicht wirklich welche sind, in den Flieger nach Australien steigen, dann fliegt immer auch Hoffnung mit – auf ein bisschen Ruhm; und vor allem viel Geld. Erstmals darf sich der diesjährige „Dschungelkönig“ nicht nur mit Krone und Zepter abspeisen lassen – sondern 100.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Zusätzlich zahlt RTL den Teilnehmern recht unterschiedliche Gagen – zwischen 15.000 und 200.000 Euro ist alles möglich. Wie hoch die Summe ausfällt, hängt von zwei Dingen ab: dem Verhandlungsgeschick des Kandidaten bzw. seines Managements – oder dem tatsächlichen Promi-Status. Den höchsten Marktwert soll in diesem Jahr Ex-Pornostar Sibylle Rauch haben – 100.000 Euro lässt sich RTL ihren Einzug offenbar kosten. Ein Schnäppchen dürfte hingegen Ex-Germanys-Next-Topmodel-Heulsuse Gisele Oppermann mit 20.000 Euro gewesen sein. Zieht ein Kandidat freiwillig aus dem Camp aus, gibt‘s übrigens nur die Hälfte.

Bisherige Top-Verdienerin war Hollywood-Schauspielerin Brigitte Nielsen. Für ihre zweite Teilnahme machte RTL mal eben 200.000 Euro locker, vier Jahre zuvor waren bereits 150.000 Euro aufs Konto der Silvester-Stallone-Ex gewandert.

★ 4. NACKTE TATSACHEN: Diese gehören zum Camp wie Reis und Bohnen. Egal ob Micaela Schäfers Borat-Badeanzug, Winfried Glatzeder bei der nächtlichen Intim-Hygiene oder der um Klopapier bettelnde Walter Freiwald in heruntergelassenen Hosen vor dem Toiletten-Häuschen – allesamt Sternstunden in den Dschungel-Memoiren.

Bei diesen drei darf's auch etwas freizügiger sein: Leila Lowfire, Bastian Yotta und Sibylle Rauch. - MG RTL D / Arya Shirazi

Vorab Hoffnung auf eine Prise Erotik im Camp machte Sex-Podcasterin Leila Lowfire mit dem Versprechen, „schon etwas freizügiger herumzulaufen.“ Auch beim Duschen will sie sich zeigen, wie Gott sie schuf: „Ich denke, es gibt nicht viele Menschen, die mich noch nicht nackt gesehen haben.“ Das Buschfeuer zum Brennen bringen will auch Ex-Pornosternchen und Wahl-Wienerin Sibylle Rauch, die sich ihr Holz vor der Buschhütte extra für das Camp (noch einmal) restaurieren ließ. Bastian Yotta (42) hat nicht nur seinen Nachnamen erfunden, sondern sich selbst zum „Millionär“ und – viel wichtiger – zum „Raketenmann“ ernannt. Bei der Nackedei-Kuppelshow „Adam sucht Eva“ hat er ebenjenes bestes Stück bereits auf den Präsentierteller gelegt – gut möglich also, dass er auch in Down Under blank zieht.

Dies ganz bestimmt nicht tun wird Evelyn Burdecki (30). Die ehemalige „Bachelor“-Teilnehmerin zeichnet unter anderem aus, dass sie es in der Kuppelshow immerhin auf zehn Minuten Sendezeit brachte und dass sie schon mal was mit einem Kumpel von Leonardo DiCaprio hatte. Das reicht nicht nur aus, um im Dschungelcamp einzuziehen, sondern offenbar auch für das Angebot vom Playboy. Doch das komme für sie mit Blick auf ihre Eltern gar nicht in die Tüte: „Die kommen aus Polen und sind sehr konservativ. Und ich selber habe mir auch gedacht: Das kriegt Deutschland nicht von mir, ich zeige nicht meine nackten Brüste.“

Damit bricht Burdecki mit einer Tradition – denn erstmals muss das Herrenmagazin ohne hüllenlose Dschungel-Kandidatin auf seinem Cover auskommen. Mit „Topmodel“-Kandidatin Giuliana Farfalla zierte im Vorjahr übrigens zum ersten Mal ein Transgendermodel das Titelblatt der deutschen Ausgabe.

★ 5. LUXUSARTIKEL: Der Dschungel bedeutet vor allem eines: Verzicht. Auf Essen, Zigaretten und sonstigen Luxus, den man im „echten Leben“ als solchen gar nicht wahrnimmt. Darum werden die Camper vor ihrem Einzug auf Schmuggelware durchsucht – und nicht selten werden die ohnehin mürrischen Ranger fündig. Mit ins Camp dürfen nämlich pro Kandidat nur zwei Luxusartikel.

Neben erwartbaren Utensilien wie Kuscheldecken, Kissen oder Feuchttüchern wandert etwa ein Stillkissen in den Rucksack von „Bachelorette“-Kandidat Domenico de Cicco. In Gepäck der Männer wandern außerdem haufenweise Haargel, Haarfärbemittel und Haarschaum. Mit Hanteln will hingegen Schlagerveteran Peter Orloff zeigen, dass auch ein Mann von 74 noch fit sein kann. Camp-Opi Tommi Piper geht es da mit seinem Gehstock etwas gemütlicher an.