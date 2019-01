Lady Gaga für Oscar nominiert, „Roma“ und „Favourite“ Topfavoriten

Beverly Hills/Wien – Ausgeglichen wie selten präsentiert sich heuer das Rennen um die begehrteste Filmtrophäe der Welt: Bei der Bekanntgabe der Nominierungen für die 91. Oscars setzten sich Alfonso Cuarons Schwarz-Weiß-Drama „Roma“ und Yorgos Lanthimos‘ Historiendrama „The Favourite“ mit je zehn Nennungen an die Spitze des Feldes. Zugleich haben aber auch weitere Werke die Marke von fünf Nennungen übersprungen.

Auch Adam McKays Politsatire „Vice“ mit Christian Bale sowie die mit Lady Gaga prominent besetzte Musikbiografie „A Star is Born“ gehören mit je acht Nennungen zum Topfavoritenkreis der heurigen Gala, die am 24. Februar in Hollywood über die Bühne geht. Hinzu kommen in den meisten Hauptkategorien das schwarze Actionspektakel „Black Panther“ und Spike Lees Buddy-Politmovie „BlacKkKlansman“, die mit sieben respektive sechs Nominierungen gute Chancen für die Oscar-Gala haben.

Der deutsche Beitrag „Werk ohne Autor“ hat es für Deutschland ins Oscar-Rennen geschafft. Das Künstlerdrama von Florian Henckel von Donnersmarck ist einer von fünf Anwärtern in der Sparte „nicht-englischsprachiger Film“. Mit nominiert sind unter anderem die Filme „Roma“ (Mexiko) und „Cold War“ (Polen). (APA, TT.com)