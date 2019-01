Creed II — Rockys Legacy: Die Geister der Vergangenheit

Innsbruck – Boxen ist der perfekte Sport fürs Kino. Zwei Gegner, ein unmittelbarer Showdown, große Siege und vernichtende Niederlagen vor Publikum. Doch erst die Geschichte außerhalb des Rings machen einen Boxfilm zu einem guten Boxfilm. Martin Scorsese etwa erzählte in „Wie ein wilder Stier“ vom Aufstieg und Fall des Boxers Jake LaMott­a (Robert DeNiro) als beinahe archaisches Drama in edlem Schwarz-Weiß.

Bereits vier Jahre davor etablierte Sylvester Stallone als Drehbuchautor und Hauptdarsteller in „Rocky“ den Boxfilm als vage sozialkritisches Märchen. „Rocky“ gewann den Oscar als bester Film – und machte Stallone zum Superstar. Vor allem aber war der Film erfolgreich. „Rocky“ ging in Serie – und Stallone prügelt­e den Zeitgeist in die Reihe. So kam mit „Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts“ (1985), was kommen musste: ein Faustkampf, um den Kalten Krieg zu entscheiden. Aber „Rocky IV“ war auch eine Rachegeschichte: Rocky (Stallone) schickte mit Ivan Drago (Dolph Lund­gren) nicht nur die steroide­satte Sowjetunion auf die Bretter, sondern auch den Totschläger seines Freundes Apollo Creed. Dass Creed einen boxbegabten Sohn namens Adonis (Michael B. Jordan) hatte, der von Rocky zum Champion geformt werden will, war im Kern der Plot von „Creed“, der das Box-Franchise 2015 wiederbelebte.

Nun – in „Creed II“ – werden Rocky und Adonis mit den Geistern der Vergangenheit konfrontiert. Die heißen Ivan und Viktor Drago (Floria­n Munteanu) – und sinnen auf Rache. Der Rest ist unvermeidlich. Stallone, der erneut das Drehbuch schrieb, und Regisseur Steven Caple Jr. legen ihren Fokus aber trotz schöner Trainingsmontagen nicht unbedingt auf das Selbstverständliche, sondern erzählen den Weg in den finalen Kampf als Familiengeschichte. Er woll­e nicht, dass sein Zögling die gleichen Fehler mache wie er einst, erklärt Mentor Rocky – und coacht Adonis auch als werdender Vater. Selbst den Dragos wird eine rudimentäre Hintergrundgeschichte gestattet. Am Ende wird es – eh klar – Sieger und Verlierer geben. Aber selbst die Geschlagenen sind erlöst. Die Geister wurden verscheucht. „Creed II“ stilisiert keine Vernichtung, sondern gestaltet Befreiung. Solche Heldengeschichten braucht das Kino. (maw)