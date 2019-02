Letztes Update am Di, 12.02.2019 14:52

Natur & Geschichte: Universum-Dokus über Seefeld als WM-Einstimmung

In einer Woche beginnt in Seefeld die Nordische Ski-WM. Als Einstimmung darauf zeigt der ORF am Dienstag im Hauptabendprogramm ab 20.15 Uhr die Universum-Dokumentation „Naturparadies Seefeld: Im Reich des Wanderfalken“ mit spektakulären Aufnahmen über die Region Seefeld. Danach folgt ein Universum History: „Seefelder Geschichten – Heimat zwischen Tirol und Bayern“.