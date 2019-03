Neue Folgen von Land der Berge mit Peter Habeler

Wildschönau – Fünf Achttausender hat er bezwungen, 1978 schaffte er gemeinsam mit Reinhold Messner die Erstbesteigung des Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff – der Extrembergsteiger Peter Habeler. Für ORF III Kultur und Information begibt er sich mit „Land der Berge“ ab Mittwoch, dem 13. März, in einer neuen, vierteiligen ORF-III-Reihe zu vier besonderen Orten der österreichischen Alpen: nach St. Anton am Arlberg, in das Paznaun, zum Wilden Kaiser und ins Zillertal. Regie führt in allen Teilen Mathea Holaus, produziert wird die Reihe vom Wildschönauer Toni Silberberger. Der erste Teil, „St. Anton am Arlberg mit Peter Habeler“ (21.05 Uhr), am Mittwoch, dem 13. März, führt durch die atemberaubende Bergwelt St. Antons mit seinen Almhütten und Klettersteigen und geht zu den Anfängen des Skifahrens zurück. Teil zwei, „Das Paznaun mit Peter Habeler“ (21.05 Uhr), feiert am Mittwoch, dem 3. April, Premiere. Es zeigt Paznaun als eine Region voller Gegensätze und Überraschungen.

Am Mittwoch, dem 17. April, folgt um 21.05 Uhr der dritte Teil, „Der Wilde Kaiser mit Peter Habeler“. Er zeigt das Porträt eines der markantesten Gebirgszüge Tirols.

Der vierte und finale Teil, „Das Zillertal mit Peter Habeler“ (21.05 Uhr), ist am Mittwoch, dem 24. April, zu sehen. „Land der Berge“ startet den filmischen Streifzug oberhalb von Mayrhofen, im hinteren Zillertal. U. a. steht der Olperer im Mittelpunkt. Für Peter Habeler bedeutet er Heimat. Hier hat der Alpinist seine Liebe zu den Bergen entdeckt, hierher kehrt er immer wieder zurück.

Redaktionsleiterin Manuela Strihavka: „Mit Peter Habeler konnten wir eine Alpinlegende gewinnen, die bereits bei den Anfängen der legendären ‚Land der Berge‘-Reihe dabei war. Zusammen mit dem Tiroler Produktions-Team werden hier die Erfolgsfaktoren der Reihe zeitgemäß fortgeschrieben: Menschen. Berge. Geschichten.“ (TT)