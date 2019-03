Film über verstorbene Aretha Franklin soll 2020 ins Kino kommen

Zwei Jahre nach dem Tod der legendären Soulsängerin Aretha Franklin soll der geplante Spielfilm über ihr Leben auf die Leinwand kommen. Das Studio MGM kündigte den US-Kinostart von „Respect“ für Mitte August 2020 an, wie die Branchenblätter „Variety“ und „Deadline.com“ am Freitag berichteten. Die „Queen of Soul“ war im August 2018 im Alter von 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.

Schon zu Lebzeiten hatte sich Franklin Oscar-Preisträgerin Jennifer Hudson (37, „Dreamgirls“) als Darstellerin gewünscht. Das Drehbuch von Callie Khouri („Thelma & Louise“) soll Franklins Anfänge als Kind im Kirchenchor bis zum Grammy-gekrönten Superstar verfolgen. Die gebürtige Südafrikanerin Liesl Tommy wird die Filmbiografie inszenieren. „Respect“ war 1967 einer von Franklins ersten Hitsongs. (APA/dpa)