ORF-Journalistin Elizabeth T. Spira im Alter von 76 Jahren verstorben

Wien – Elizabeth T. Spira ist im Alter von 76 Jahren in Wien gestorben. Die Filmemacherin und ORF-Journalistin hatte mit ihrer markanten Stimme TV-Produktionen wie die „Alltagsgeschichten“ aber vor allem „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ geprägt.

Spira hatte am 24. Dezember 1942 in Glasgow as Licht der Welt erblickt. Ihr Vater Leopold war zuvor mit seiner Familie vor den Nazis geflohen. Ihren Name verdankte die spätere Journalistin der englischen Königin Queen Elizabeth. 1946 kehrte die Familie nach Österreich zurück.

In Wien studierte Spira später Publizistik und arbeitete dann beim Nachrichtenmagazin profil. Später wechselte sie zum Format „teleobjektiv“ beim ORF, obwohl sie eigentlich gar nicht Filme machen wollte, wie sie einmal in einem Interview erzählte. 1985 starteten die „Alltagsgeschichten“, die Spira mit dem Historiker Michael Mitterauer entwickelt hatte. 1997 folgte schließlich das Format „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“. Mit ihrer Partnervermittlungssendung, die im ORF über 22 Staffeln lief, schuf Spira eine Fernseh-Institution, für die sie unermüdlich die Wohnzimmer einsamer Menschen besuchte.

Trauer bei Kollegen und Vorgesetzten im ORF

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz zeigte sich bestürzt vom Tod seiner langjährigen Mitarbeiterin: „Mit Elizabeth T. Spira verlieren wir eine der renommiertesten ORF-Journalistinnen des Landes. Mit ihren einzigartigen ‚Liebesg’schichten und Heiratssachen‘ ist es ihr gelungen, ein Stück österreichische Alltagskultur zu schaffen, das seit mehr als 20 Jahren ein Fixpunkt im ORF-Programm ist. Besonders ausgezeichnet hat sich Elizabeth T. Spira immer mit ihrem ganz speziellen journalistischen Zugang, der den Österreicherinnen und Österreichern oft einen Spiegel vorgehalten hat. Bis zuletzt war sie unterwegs, um neue Geschichten erzählen zu können. Unser tiefes Mitgefühl gilt nun ihrer Familie und ihren Angehörigen.“

Programmdirektorin Kathrin Zechner lobte T. Spira als „große Persönlichkeit – eine unbeirrbare Frau, die viele Menschen berührt hat – mit großem Herz, scharfem Blick und wachem Verstand.“

Sie sei ein hochpolitischer Mensch gewesen, der trotz Gegenwindes ihren Weg des Journalismus und der Aufklärung gegangen sei „und immer den Schalk in den Augen“ hatte.

Bis zuletzt hätte Elizabeth T. Spira an neuen Folgen ihrer Partnervermittlungs-Sendung gearbeitet, verriet Channelmanager Alexander Hofer: „Ich bin fassungslos und tief betroffen. Toni Spira stand mitten in den Vorbereitungen für eine neue Staffel ihrer ‚Liebesg‘schichten und Heiratssachen‘, deren Vollendung ihr nun nicht mehr vergönnt war.“ Persönlich betroffen gab sich auch Kulturchef Martin Traxl: „Wir verlieren mit Toni ein journalistisches Vorbild und eine langjährige und großartige Kollegin, die wie keine andere die österreichische Seele durchleuchtet hat und deren genauem Blick nichts entgangen ist. Sie war eine Kämpferin, die bis zuletzt unserem Programm verpflichtet war.“ (TT.com)