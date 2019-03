“Stadt, Land, Lecker“: Großvenediger-Wirtin kocht im TV

Von Catharina Oblasser

Prägraten – Zuerst war Birgit Steiner einfach nur baff. Die Wirtin und Küchenchefin des Gasthauses Großvenediger in Prägraten konnte gar nicht glauben, was sie da am Telefon hörte: nämlich, dass das ZDF sie als Köchin für die Sendung „Stadt, Land, Lecker“ haben wollte. Es war im heurigen Jänner, als Birgit und ihr Mann Gottfried, die das Gasthaus gemeinsam führen, von der Produktionsfirma angeschrieben wurden. „Wie sie auf uns gekommen sind, weiß ich nicht“, erzählt Birgit Steiner. „Wir waren jedenfalls begeistert.“

Bis das endgültige Ja zum Fernseh-Auftritt der Osttirolerin kam, waren mehrere Tests zu absolvieren. „Zuerst haben wir selbst ein Video gedreht, in dem wir unseren Betrieb und uns vorstellen“, erzählt die Großvenediger-Wirtin. Das dürfte gut angekommen sein, denn dann kam das Fernsehteam zum „Casting“ nach Prägraten.

Birgit Steiner mit TV-Koch Nelson Müller und Tochter Stefanie. - Steiner

Außerdem wollte die Produktionsfirma allerhand Vorschläge für Gerichte haben, die Birgit Steiner kochen kann. Für die 44-Jährige kein Problem: Ihre Palette reicht von gutbürgerlicher Küche bis zu den typischen Osttirol-Schmankerln: Schlipfkrapfen, Erdäpfelgerichte, Wild, Berg­lamm und vieles mehr. Gern verwendet sie frische Kräuter und Zutaten aus der Region.

Aus allen Vorschlägen suchten die Sendungsmacher dann eine Hauptspeise und eine Nachspeise aus. Welche Gerichte das sind, darf noch nicht verraten werden, erklärt Birgit Steiner. Nur so viel: Das Geheimnis wird am Samstag, den 13. April, um 15.20 Uhr gelüftet. Da ist die Folge von „Stadt, Land, Lecker“ mit Osttiroler Beteiligung im Programm des ZDF zu sehen.

Das Konzept der Sendereihe: Vier deutsche Sterneköche besuchen reihum Restaurants und Gasthäuser in Österreich, Südtirol oder auch Mallorca. Vor Ort kommt es zu einem Koch-Duell, bei dem der jeweilige Sternekoch gegen den Küchenchef bzw. die Küchenchefin des besuchten Hauses antritt. Beide bereiten das gleiche Gericht zu, eine vierköpfige Jury bewertet in einem Blindtest Optik und Geschmack der gekochten Speisen und vergibt Punkte. Wer mehr Punkte bekommt, gewinnt. Birgit Steiners Herausforderer ist Nelson Müller, der in Essen ein eigenes Restaurant betreibt.

So mühelos und flott ein Kochvorgang im Fernsehen aussieht, so aufwändig ist das Ganze in Wirklichkeit. „Ich habe viele Zubereitungsschritte mehrmals wiederholen müssen, damit die Aufnahmen exakt so werden, wie sie sein sollen“, erinnert sich Birgit Steiner an die Dreharbeiten. „Es war wirklich anstrengend, aber es hat sehr großen Spaß gemacht.“ Ehemann Gottfried und Tochter Stefanie halfen tatkräftig mit.

Bei der Prägratner Familie ist der Jubel groß, dass ihr Gasthaus nun ins Fernsehen kommt. „Eine super Sache“, freut sich Birgit.