Bully, Dinos, Dirty Dancing: Die bunten TV-H(e)ighlights am Ostermontag

Innsbruck — Wer will, der kann Ostern — mit oder ohne Familie — auch vor dem Fernseher verbringen. An den Feiertagen ist das Programm traditionell vollgepackt mit allerhand Klassikern und Blockbustern — und das bis zum Schluss.

Um panisches Rumzappe(l)n zu vermeiden, gibt's hier eine kleine Entscheidungshilfe:

- Ostermontag

Mit dem OSTERMONTAG neigt sich das verlängerte Wochenende langsam dem Ende zu — nimmt aber noch einmal richtig Fahrt auf. Den ganzen Tag über reiht sich quasi Blockbuster an Blockbuster.



Mit einer wahren Bullyparade marschiert ORF1 durch den Abend: Nicht nur mit der Premiere des gleichnamigen Kinofilms aus dem Jahr 2017, sondern auch mit den Kultstreifen Der Schuh des Manitu (21.50 Uhr) und (T)raumschiff Surprise (23.20 Uhr). Im „Zweier" stellen sich die Bremer Tatort-Ermittler ab 20.15 Uhr ihrem letzten Fall.

Die respektlos-geniale Jesus-Satire Das Leben des Brian steht nicht umsonst auf der Liste der verbotenen Filme am Karfreitag. Aber wie heißt es so schön: „Always look on the bright side of life" — darum zeigt RTL2 die 40 Jahre alte Kultkomödie eben einfach drei Tage später um 20.15 Uhr. Der anschließende Streifen Die Ritter der Kokosnuss (22.05 Uhr), ebenfalls von Monty Python produziert, setzt sich satirisch mit der Artus-Sage auseinander.

Für Fans von Animationsfilmen wird außerdem ganz tief in der Trickkiste gewühlt: Um 9.50 Uhr hebt in dem rührseligen Abenteuer Oben ein Witwer mit seinem Haus ab; noch weiter, nämlich in den Weltraum, geht es für Sid und Co in Ice Age 5: Kollision voraus (ORF1, 15.10 Uhr). Ebenfalls auf ORF1 zu sehen: Der Kleine Prinz (12.20 Uhr) und Die Peanuts (13.55 Uhr).