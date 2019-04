Jetzt live! Verleih verkündet Cast und Titel des neuen Bond-Films

Innsbruck — Ein alter Mann ist doch kein D-Zug, hieß es früher. Und weil James Bond ja nun auch nicht mehr der Jüngste ist, lässt er sich ein wenig Zeit, ehe er sein 25. Leinwand-Abenteuer absolviert. Mehrfach wurde der Kinostart des Streifens mit dem Arbeitstitel „25" verschoben. Inzwischen ist vorgesehen, dass er am 8. April 2020 in die Kinos kommt.

Der Filmverleih Universal Pictures kündigte für Donnerstagnachmittag „exklusive Informationen" zum Cast des neuen Bond-Abenteuers an. Um Punkt 14.10 Uhr sollen diese auf den offiziellen Bond-Kanälen bei Facebook, Youtube und Twitter bekannt gegeben werden. Daran schließt sich ein sogenanntes Q&A an, also die Möglichkeit für die Nutzer, den Machern des Streifens in den sozialen Netzwerken ihre Fragen zu stellen.

Hier können Sie das Event live verfolgen:

Der Verleih verspricht, die Veranstaltung „an einer der ikonischsten 007 Locations" überhaupt durchzuführen. Bond-Fans und solche, die es werden wollen, sollten also einschalten.

Immer wieder Verzögerungen

Schuld daran, dass es doch etwas länger dauert, bis der Nachfolger von „Spectre" aus dem Jahr 2015 im Kasten ist, ist unter anderem ein Streit um den Plot von „25". So warf der ursprünglich vorgesehene „Trainspotting"-Regisseur Danny Boyle noch vor Beginn der Dreharbeiten das Handtuch. Seinen Job übernimmt nun Cary Joji Fukunaga, der sich unter anderem als Regisseur der Serie „True Detective" einen Namen gemacht hat.

Auch Daniel Craig hatte es zunächst nicht allzu eilig, noch einmal seinen Hut als 007-Darsteller in den Ring zu werfen. Inzwischen jedoch wissen wir: Ja, Craig wird den Geheimagenten im Dienste Ihrer Majestät noch ein allerletztes Mal geben. (TT.com)