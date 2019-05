“Rocketman“: Einfach abgehoben

Von Marian Wilhelm

Innsbruck – „Ich hatte kein jugendfreies Leben.“ So viel hat Elton John in einem Guardian-Text kürzlich klar gemacht. Deshalb ist auch die Filmbio­grafie über die Pop-Ikone nicht jugendfrei. „Rocketman“ ist ebenso enthusiastisch und wild wie der britische Sir des Glam Rock. Der Film tut es seinem Vorbild gleich: Er umarmt seine exzentrische Identität mit 200 Prozent, übersteigert sie zum fantastischen Musical. Beim ersten großen Auftritt, im Troubadour-Club in L. A., beginnen er und sein Publikum tatsächlich zu schweben. Ehrlicher und direkter lässt sich der plötzliche Durchbruch des Pop-Genies nicht in Szene setzen. Keine Zeit für Subtiles! Denn eines kapiert der junge Soldaten-Sohn Reginald Dwight im miefigen Londoner Vorort-Häuschen schnell: Um zu jemandem wie Elton John zu werden, reicht ein neuer Name allein nicht aus: „Du musst den, als der du geboren wurdest, umbringen, um zu der Person zu werden, die du sein willst.“

Erstaunlicherweise vermeidet es das Drehbuch von Lee Hall, hier die Homosexualität als allzu einfache Ursache zu erzählen, liefert stattdessen eine erstaunlich nachvollziehbare Psychologie zweier schwieriger Eltern. Die Orientierung und das Outing des berühmtesten britischen Schwulen spielen nur eine Nebenrolle. Ein bereits berühmter Elton John steht in einer englischen roten Telefonzelle und klärt die Mutter auf. Sie ist wenig überrascht und will lieber weiter das Liberace-Konzert im Fernsehen anschauen. Die Selbstfindung des Musikers als Performer verläuft vielmehr über die Musik selbst. Hauptbeziehung ist die Arbeitspartnerschaft mit Texter Bernie Taupin (Jamie Bell). Das an der Royal Academy of Music trainierte Kompositions-Genie Elton John vertont dessen Lyrics zu erfolgreichen Popsongs. Die eigene Schüchternheit tötet er, indem er in extravagante Kostüme schlüpft. Pathetisch wird die Geschichte lediglich beim üblichen Drogen-Abgrund samt dessen Überwindung. Beides gehört zum Standardrepertoire der gängigen Musikerbiografie. Elton John selbst war dahingehend durchaus an verrückter Wahrhaftigkeit gelegen: „Einige Produzenten wollen alles abschwächen, den Sex und die Drogen. Aber jeder weiß, dass ich in den 70er- und 80er-Jahren viel von beidem hatte. Es hätte keinen Sinn ergeben, einen Film zu drehen, in dem ich nach einem Konzert ins Hotel gehe, warme Milch trinke und die Bibel lese.“

Mit Dexter Fletcher bot sich der perfekte Regisseur für „Rocketman“ an. Er hatte nicht nur Erfahrung mit Musical („Sunshine on Leith“) und Biopic („Eddie the Eagle“). Er war auch kurz vorher Notfall-Ersatz beim Freddie-Mercury-Film „Bohemian Rhapsody“ für die letzten zwei Drehwochen, nachdem Bryan Singer u. a. wegen Missbrauchs-Vorwürfen gefeuert wurde. Mit „Rocketman” hat er nun die mutigere und befreitere Musiker-Biografie vorgelegt: kein verschämtes Nacherzählen, sondern filmischer Spaß auf Basis einer wilden Lebensgeschichte. Auch wenn „Rocketman“ nicht allzu weit über seine lebende Vorlage hinausgeht, wie etwa Todd Haynes mit seinem Bob-Dylan-Freistilfilm „I’m not there“. Den poppigen Glamour verwandelt er in effektvolle Bilder, nicht nur in den Musical-Szenen. Darsteller Taron Egerton singt die Songs neu ein und interpretiert Elton John gekonnt als launische Rampensau.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Im echten Leben ist die Elton-Rakete mittlerweile in einer ruhigen Umlaufbahn angelangt. Um die Sir-Phase kümmert sich der Film dann konsequenterweise auch nicht mehr. Lediglich im Abspann stiften die leider allzu oft verwendeten Foto-Vergleiche jene Authentizität, mit der die Fantastik des Film zuvor spielte.