Wie Professor Tolkien zum Hobbit-Vater wurde

Von Marian Wilhelm

Innsbruck – Die Magie von Mittelerde begeistert Millionen. Die Realität ihres Schöpfers scheint weitaus banaler. Professor Tolkien war ein Abenteurer im Kopf. Der finnische Regisseur Dome Karukoski wagt sich nun dennoch erfolgreich an eine Filmbiografie des berühmten Autors. Da­rin spielen Fantasie und Realität ein doppeltes Spiel. Im Mythos steckt immer auch ein Kern Realität. Die biografische Fiktion ist in den Jahren vor dem ersten Weltkrieg angesiedelt. Tolkien (Nicholas Hoult) war als Student in Oxford zunächst wenig erfolgreich. Mit drei Jugendfreunden gründet er die Bruderschaft „T.C.B.S. – Tea Club and Barrovian Society“ und präsentiert ihnen seine ersten Geschichten. Einer legt sofort den Finger in die Wunde: „Weißt du, was das Problem an Tolkiens Mythen ist? Es kommen keine Frauen darin vor.“ Doch die Frau in seinem eigenen Leben gibt es: Die drei Jahre ältere Edith Bratt (eine überaus lebendige Lily Collins) ist wie John Vollwaise. Sie lernen sich als Teenager in ihrer Unterkunft kennen, wo Edith als talentierte Pianistin Gesellschafterin der Hausdame spielt. Edith wird später als unsterbliche Lúthien Tinúviel in Tolkiens Mythen wieder auftauchen, die den Menschen Beren aus der Unterwelt rettet. Diese mythische Beziehung ist auch auf der Grabinschrift der Tolkiens als „Lúthien und Beren“ verewigt. Zunächst verbietet Tolkiens Vormund, der katholische Father Francis (Colm Meaney), aber jeden Kontakt zur Protestantin, bis er mit 21 volljährig ist.

Eine weniger romantische Realität im Leben Tolkiens ist der Erste Weltkrieg. Neben der Oxford-Kameradschaft und der Liebesgeschichte dient sie Regisseur Karukoski immer wieder als düsterer Vorgriff der Erzählung. Tolkien nahm nach seinem Studienabschluss für einige Monate an der Schlacht an der Somme teil. Der Film zeigt den Krieg geschickt als entrückte Erfahrung aus der Sicht des fieberkranken Tolkien. Im Fiebertraum darf sich dann auch die Mythologie des Ring-Krieges mit der brutalen Realität von 1916 mischen. Schwarze Reiter tauchen am Schlachtfeld auf und das Feuer bringt für kurze Momente einen Drachen und den monströsen Balrog aus „Der Herr der Ringe“ zum Vorschein. Als der einfache Soldat Sam den fiebrigen Oxford-Offizier Tolkien bei der Suche nach einem Freund im Schützengraben rettet, wird die Parallele klar. Die mythische Fiktion im Angesicht des tatsächlichen Weltkrieg-Schreckens ist eine gefährliche visuelle Gratwanderung. Karukoski überreizt das Spiel von Inspiration und Biografie jedoch trotz opulenter Bilder nie. Und als Tolkien nach dem Krieg die Mutter seines toten Freundes bittet, seine Gedichte veröffentlichen zu dürfen, ist aller Fantasy-Mythos verflogen.

John Ronald Reuel Tolkien ist mit seinem „Der Herr der Ringe“ der unbestrittene Übervater der modernen High-Fantasy-Literatur. In seinem berühmten Essay „The Monsters and the Critics“ verteidigt er als Professor die mythische Fantasy-Erzählung des Beowulf-Gedichts. Nicht der historische Kontext, sondern die literarische Magie sei das Entscheidende daran. Das wissen auch die Drehbuchautoren von „Tolkien“, David Gleeson und Stephen Beresford. Sie beenden ihre Biografie mit der Rückkehr aus dem Krieg und den berühmten ersten Worten des „Hobbit“ auf der leeren Seite eines Prüfungsbogens: „In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit.“