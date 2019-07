„Tote Mädchen lügen nicht“: Netflix schneidet umstrittene Szene neu

Innsbruck — Mit der Serie „Tote Mädchen lügen nicht" (Englischer Originaltitel: „13 Reasons Why") provozierte Netflix vor zwei Jahren wie mit kaum einer anderem Produktion. Lob gab es für die schonungslose Thematisierung von Tabutheme ebenso wie Kritik an der für viele allzu intensiven Auseinandersetzung mit dem Suizid der 17-jährigen Protagonistin Hannah Baker. Nun reagierte der Streamingdienst auf die Vorwürfe, die auch nach Erscheinen der zweiten Staffel im vergangenen Jahr nicht abrissen. Den Ratschlägen medizinischer Fachleute folgend wurde entschieden, jene Szene in der finalen Folge der ersten Staffel zu überarbeiten, in der zuvor der Tod des Mädchens sehr detailreich zu sehen war. Das gab Netflix am Dienstag via Twitter bekannt. (TT.com)



