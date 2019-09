Von Es, Rambo, Joker bis zu Terminator: Das ist der Kino-Herbst 2019

Von Jamila Böhler

Innsbruck — Wer diesen Sommer Lust auf Kino hatte, konnte zur Genüge und noch weiter bei zahlreichen Open-Air-Festivals die große Leinwand im Freien genießen. Wer jetzt, wenn das Wetter wieder kühler wird, noch immer nicht genug von dem bereits 124 Jahre alten Vergnügen hat, kann sich auch auf den Herbst freuen. Mit Remakes altbekannter Klassiker, Fortsetzungen beliebter Filme der vergangenen Jahre und spannenden Neuerscheinungen hält er alles bereit, was das Kino-Herz begehrt.

SEPTEMBER

ES Kapitel 2 | 6. September | Horror

Gruseln kann man sich gleich zu Beginn des neuen Monats nicht nur vor neblig-feuchten Regentagen, sondern auch vor der Fortsetzung des bisher erfolgreichsten Horror-Films „ES". 27 Jahre sind in der fiktiven Stadt Derry vergangen. Der „Loser's Club" ist erwachsen geworden und sein schlimmster Alptraum wird wahr: Clown "Pennywise" kehrt zurück — und hat keine guten Absichten.

___________________________________________________________________________________________

Gut gegen Nordwind | 12. September | Drama

Emmi Rothner (Nora Tschirner) schreibt Leo Leike (Alexander Fehling) per Zufall eine E-Mail, weil sie sich vertippt hat. Aus dem Missgeschick entsteht ein Gespräch. Bald kommunizieren die beiden auf eine Weise, die sie ihren Alltag vergessen und in eine gemeinsame virtuelle Welt entfliehen lässt. „Gut gegen Nordwind" ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Daniel Glattauer und laut Spiegel „einer der zauberhaftesten Liebesdialoge der Gegenwartsliteratur".

___________________________________________________________________________________________

Downtown Abbey | 19. September | Drama

Auf die sechs Staffeln der Serie folgt nun die Film-Fortsetzung. Die Geschichte der Adelsfamilie in Großbritannien geht weiter und die Stars aus der Serie sind wieder mit dabei: Robert Crawley (Hugh Bonneville) mit Ehefrau Cora Crawley (Elizabeth McGovern) und dem Rest der Bewohner des Hauses. „Downtown Abbey" muss sich dieses Mal besonders beweisen, denn es wird vom König und der Königin persönlich besucht.

___________________________________________________________________________________________

Rambo: Last Blood | 20. September | Abenteuer, Action

Der wortkarge Vietnamkriegsveteran John Rambo (Sylvester Stallone) kehrt zum letzten Mal auf die große Leinwand zurück. Im Finale der Tetralogie nach den Romanen von David Morell macht „Rambo" sich auf den Weg, eine Mädchengruppe zu finden, die von einem mexikanischen Sexhandelsring entführt worden ist.

OKTOBER

47 Meters Down: Uncaged | 10. Oktober | Thriller

Nach dem großen Erfolg an den Kinokassen von "47 Meters down" schlägt das Team hinter dem gefeierten Unterwasser-Horrer erneut zu: Sieben Personen gehen diesmal in einem gigantischen Höhlensystem in Brasilien tauchen und müssen schnell feststellen, dass das Paradies in der Tiefe von gefräßigen Haien bewohnt — und verteidigt — wird.

Dem Horizont so nah | 11. Oktober | Drama, Komödie

Auf einem Jahrmarkt lernt Jessica (Luna Wedler) Danny (Jannik Schümann) kennen und verliebt sich in ihn. Sein selbstbewusstes Auftreten fasziniert Jessica, doch bald stellt sich etwas Unerwartetes heraus: Danny verbirgt eine dunkle Vergangenheit, die ihre gemeinsame Zukunft beschattet. Ein Film für alle, die an die Liebe glauben.

___________________________________________________________________________________________

Maleficent 2: Mächte der Finsternis | 17. Oktober | Abenteuer, Fantasy

Nach fünf Jahren wird diesen Herbst die düstere Realverfilmung von Dornröschen fortgesetzt. Im zweiten Teil von „Maleficent" hält Prinz Philipp (Harris Dickinson) um Auroras (Elle Fanning) Hand an. Der Frieden des Königreichs gerät in Gefahr, als sich die Königin Ingrith (Michelle Pfeiffer) mit Maleficent (Angelina Jolie) anlegt und eine neue dunkle Macht zum Vorschein tritt.

___________________________________________________________________________________________

Joker | 18. Oktober | Drama, Krimi

Der fiktive Schurke der Sonderklasse bekommt die Bühne für sich allein, denn die persönliche Geschichte des aus „Batman" bekannten Bösewichts wird erzählt und aufopfernd von Joaquin Phoenix gezeigt. Arthur Fleck, wie der Bösewicht bürgerlich heißt, versucht als Stand-up-Comedian sein Glück in Gotham City — und scheitert kläglich. Der Teaser, der für die Golden Trailer Awards 2019 nominiert wurde, endet mit: „Ich dachte immer, mein Leben wäre eine Tragödie. Aber jetzt weiß ich, es ist eine Komödie."

___________________________________________________________________________________________

Ich war noch niemals in New York | 24. Oktober | Musical

Das beliebte Musical mit den Songs von Udo Jürgens wird verfilmt. Mit dabei sind viele bekannte Schauspieler aus dem deutschsprachigen Raum, die die altbekannte Geschichte auf eine moderne, farbenfrohe Weise mit ganz viel Charme erzählen. Neben anderen werden Heike Makatsch, Katharina Thalbach, Michael Ostrowski, Moritz Bleibtreu, Marlon Schramm und Uwe Ochsenknecht als Hauptdarsteller zu sehen sein.

___________________________________________________________________________________________

Terminator: Dark Fate | 24. Oktober | Abenteuer, Action

Arnold Schwarzenegger ist wieder zurück — in seiner Paraderolle als Terminator. Regie führt Tim Miller, James Cameron produziert und Linda Hamilton ist wieder als kämpferische Tutorin Sarah Connor zu sehen. Unter diesen Voraussetzungen ist ein sehr Action-geladenes Abenteuer — laut Regisseur die direkte Fortsetzung von „Terminator 2: Tag der Abrechnung" — zu erwarten. Es gilt, den Terminator T-1000 davon abzuhalten, die junge Dani Ramos (Natalia Reyes) umzubringen.

