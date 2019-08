„Der Prinz aus Zamunda“ kehrt zurück: Akeem sucht verlorenen Sohn

Los Angeles – Vom Thronfolger zum Arbeiter in der Fast Food-Kette McDowells ließ sich Akeem (Eddie Murphy) 1988 herab, um „sich die königlichen Hörner abzustoßen“, einen Sinn in seinem verwöhnten Leben – und seine große Liebe zu finden. Ausgerechnet in der Tochter des Imbissbudenbesitzers Cleo (John Amos), Lisa (Shari Headley), fand er diese dann auch – was einige Irrungen und Verwirrungen bis zum Happy End zur Folge hatte.

Nach mehr als 30 Jahren kehren die Stars aus dem Kinohit in der Fortsetzung „Der Prinz aus Zamunda 2“ zurück auf die Leinwand: Sowohl Eddie Murphy (57) als auch Arsenio Hall (63) als Akeems Diener und Kumpane Semmi sowie Shari Headley (55) als die schöne Lisa sind beim Projekt mit dem englischen Titel „Coming 2 America“ dabei. Das berichteten die US-Branchenblätter Hollywood Reporter und Deadline.com.

Dreharbeiten beginnen im Herbst

Regisseur Craig Brewer („Hustle & Flow“) wolle im Herbst mit den Dreharbeiten für die Komödie beginnen, heißt es. Beim ersten Teil führte John Landis („Blues Brothers“) Regie.

In der Fortsetzung ist Prinz Akeem kurz davor, zum König von Zamunda gekrönt zu werden, als sein Vater im Sterben liegt. Plötzlich erfährt er jedoch, dass er einen Sohn in New York hat. Auf Wunsch des dahinscheidenden Königs Jaffe macht sich Akeem erneut mit Semmi nach Queens auf, um seinen Spross aufzuspüren und künftig zum neuen Kronprinz von Zamunda erziehen zu können. „Blade“-Star Wesley Snipes (57) soll als neue Figur einen General spielen, der einen Nachbarstaat in Afrika regiert. (anl/APA)