“The Laundromat“: Aberwitzige Geldwaschanleitung

Wer erinnert sich noch an Jürgen Mossack und Ramón Fonseca? Die beiden sind die Bösewichte in der realen Panama Papers Story. Nun werden die Experten fürs Geldwaschen in „The Laundromat" von keinen Geringeren als Gary Oldman und Antonio Banderas als geniale Karikaturen gespielt. Mossac­k und Fonseca sitzen in den aberwitzigsten Anzügen am Strand oder im Nachtclub und verraten dem Zuschauer ihre Steuertricks mit über 214.000 Briefkastenfirmen in der globalen Geldwaschmaschine unseres außer Kontrolle geratenen Finanzsystems.

Die Grenze zwischen betrügerischem Waschen der Millionen und noch immer nicht geschlossenen, legalen Löchern unserer Steuergesetze ist dabei oft nicht zu unterscheiden. Steven Soderbergh („Ocean's 11") erzählt die trockene komplexe Finanz-Materie locker-leicht in mehreren Kurzgeschichten und lässt dazwischen seine beiden betrügerischen Conferenciers immer wieder die vierte Wand durchbrechen. Er stützt sich dabei auf das Sachbuch „Secrecy World: Inside the Panam­a Papers. Investigatio­n of Illici­t Mone­y Networks and the Globa­l Elit­e" von Jake Bernstein.

Zusammen mit Stars wie Meryl Streep und Sharon Stone hat er sichtlich Spaß, die ernsten Machenschaften in überzeichnete filmische Miniaturen zu verwandeln. Streep glänzt u. a. als Witwe Ellen Martin, die sich bei der Suche nach der zuständigen Versicherung von immer weiteren Briefkastengesellschaften nicht abschrecken lässt.

Ähnlich wie schon der raffiniertere „The Big Short" von Adam McKay zeigt Soderbergh mit giftigen Pointen, wie der gigantische Betrug der Billionäre am Gemeinwohl funktioniert. „The Laudromat" ist eine nicht immer treffsichere, aber insgesamt bissige, flott erzählte Hochglanz-Komödie mit wertvoller Agenda. Eine vergnügliche Steuer-Mahnung, dass bei den Regeln unseres Finanzsystems einiges im Argen liegt

