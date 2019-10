Maler, Kickboxer, Knastvergangenheit: Das ist der neue „Bachelor“

Innsbruck – Der neue „Bachelor“, der Anfang 2020 bei RTL seine große Liebe suchen wird, heißt Sebastian Preuss (29). Das hat der Sender am Donnerstag bekannt gegeben. Der neue Rosenkavalier blickt aber auf eine gar nicht so rosige Vergangenheit zurück – mit 18 saß er wegen Körperverletzung im Jugendknast.

„Meine Mutter war alleinerziehend mit drei Kindern und musste sehr viel arbeiten. Ich bin abgerutscht, habe mich an falsche Freunde gehängt. Das hat sich solange aufgestaut, bis ich mit 18 Jahren für ein halbes Jahr wegen Körperverletzung in Untersuchungshaft saß“, erzählt der 29-Jährige. Danach habe sich sein Leben um 180 Grad gedreht – er begann eine Malerlehre und kam über das Fitnessstudio zum Kampfsport.

Sport brachte ihn auf den richtigen Weg

Heute besitzt Preuss nicht nur ein eigenes kleines Unternehmen als Malermeister – er ist auch Weltmeister im Kickboxen. In diesem Jahr gelang ihm sogar die Titelverteidigung in seiner Gewichtsklasse (90 Kilogramm). Über seine Vergangenheit redet der Münchner nicht gerne – es sei ihm peinlich; er habe aber umso mehr aus einen Fehlern gelernt. „Alles, was hinter mir liegt, kann ich leider nicht mehr ändern – ich kann es nur besser machen. Daran arbeite ich jeden Tag.“

Der 29-Jährige engagiert sich auch in der Jugendarbeit und will jungen Menschen, die auf die schiefe Bahn geraten sind, helfen. „Ich will Jugendlichen zeigen, dass der Sport ein guter Weg ist.“

Sein eigener Weg führt jetzt erstmal Weg vom Ring – ab Jänner kämpfen 22 Single-Damen um das Herz des Jungesellen. Nach zwei längeren Beziehungen ist der 27-Jährige seit anderthalb Jahren solo. „Ich war ziemlich fokussiert auf den Sport, dazu das Geschäft – da war keine Zeit für die Liebe. Jetzt bin ich offen für alles und freue mich auf das Abenteuer“, sagte Preuss gegenüber rtl.de. (tst)