Zwölfjährige aus Pians im Balance-Duell gegen Felix Neureuther

Einer kuriosen Herausforderung stellt sich der ehemalige deutsche Skirennläufer Felix Neureuther in der TV-Show „Klein gegen Groß", die am Samstag ausgestrahlt wird. Er muss so schnell wie möglich über zehn Gymnastikbälle springen, ohne dabei das Gleichgewicht zu verlieren oder den Boden zu berühren.

Seine Gegnerin in diesem sportlichen Duell kommt aus dem Bezirk Landeck. Die zwölfjährige Angiolina aus Pians bringt den ehemaligen Skiprofi ins Schwitzen. In der Vorschau zur Sendung kann man Neureuther jedenfalls mehrfach beim Scheitern zuschauen.

Die Sendung wird von Kai Pflaume moderiert. - NDR/Thorsten Jander

Siegessicher ist die Schülerin, die das das Ski-Internat Neustift im Stubaital besucht, auf jeden Fall. Heuer hat sie bei der österreichischen Skimeisterschaft den 1. Platz im Slalom belegt. Moderiert wird die TV-Show, die am Samstag, 19. Oktober um 20.15 Uhr im Ersten und im ORF ausgestrahlt wird, von Kai Pflaume.

Neben Angiolina wird übrigens ein weiterer Tiroler am Wettstreit teilnehmen. Gerry Friedle, alias DJ Ötzi, muss sich im Harmonika-Duell gegen die neunjährige Wienerin Julia behaupten. (TT)