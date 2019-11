Lady Gaga wird vor der Kamera zur Mörderin

Rom – Nach dem erfolgreichen Debüt als Schauspielerin im Film „A star is born“ steht Lady Gaga vor einer weiteren Herausforderung. Sie übernimmt die Protagonistenrolle im neuen Film des britischen Regisseurs Ridley Scott über den Mord an dem Erben des Gucci-Imperiums Maurizio Gucci im Jahr 1995, berichtete das Magazin Variety.

Lady Gaga spielt Patrizia Reggiani, Ehefrau Guccis, die für den Mord an dem Ehemann zu 26 Jahren Haft verurteilt wurde und inzwischen wieder frei ist. Der Film basiert auf dem Buch der Autorin Sara Gay Forden „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed“.

„Schwarze Witwe“ für jüngere Geliebte verlassen

Nach 17 Jahren im Gefängnis und drei Jahren Sozialdienst bei der Caritas hat Reggiani alles abgebüßt. Sie hatte 1995 Maurizio Gucci von einem Auftragsmörder in Mailand töten lassen. Der Erbe des toskanischen Modehauses hatte seine auch als „Schwarze Witwe“ bekannt gewordene Frau mehrere Jahre zuvor für eine jüngere Geliebte verlassen.

Am 27. März 1995 war der damals 47-jährige Maurizio Gucci vor seinem Büro in der eleganten Via Palestro in Mailands Innenstadt erschossen worden. Laut Anklage war es ein „eiskalt geplantes Verbrechen“. Reggiani habe es nicht ertragen, von Gucci verlassen worden zu sein und ihren gesellschaftlichen Status als Jetset-Königin verloren zu haben. Reggiani selbst beteuerte stets ihre Unschuld und sprach von einer „Verschwörung“ der vier anderen Angeklagten. Alle fünf Verurteilten, darunter der Mörder, wurden zu Haftstrafen zwischen 19 und 29 Jahren verurteilt. (APA)