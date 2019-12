Vor Kinostart von „Star Wars 9“: Disney gibt Warnung heraus

Los Angeles – Eine „ungewöhnliche Warnung“ hat Disney laut The Hollywood Reporter an Kinobesitzer auf der ganzen Welt verschickt. Diese betreffe den Film „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“, der am 18. Dezember anläuft. Bestimmte Szenen und längere Sequenzen mit flackernden Lichtern könnten Auswirkungen auf Menschen haben, die an photosensitiver Epilepsie oder anderen Formen von Lichtempfindlichkeit leiden. Um welche Filmausschnitte genau es sich handelt, wurde nicht bekannt gegeben.

Im Sommer 2018 gab es dem Bericht zufolge in den sozialen Medien Kritik an Disney, weil es für „Die Unglaublichen 2“ zunächst keine Warnung gegeben hatte, dass die Lichteffekte in dem Film zu Anfällen oder Migräne führen könnten. Erst als die „Epilepsy Foundation“ Disney dazu aufrief, darauf hinzuweisen, habe das Studio dies getan, schreibt The Hollywood Reporter. Die Organisation bedankte sich nun dafür, dass Disney vor dem Filmstart von „Der Aufstieg Skywalkers“ Kontakt mit ihr aufgenommen habe und Informationen für Kinobesucher bereitstelle. Der Streifen ist der dritte und letzte Teil der Sequel-Trilogie. (spot)