Kunst verhilft Hopfgartner Kirche zu neuem Glanz

Hopfgarten i. B. – Die Portalseite der Hopfgartner Kirche erstrahlt bereits in neuem Glanze – der Rest soll nun folgen. 350.000 Euro kostet die Außenrenovierung und einen Großteil davon muss die Pfarrgemeinde selbst aufbringen. Am 8. November findet daher eine Vernissage mit Benefizaktion im Kunstraum Hopfgarten statt (19 Uhr).

Jeder Bauherr weiß, dass sich Dinge ändern können, wenn man erst einmal damit beginnt, ein altes Gebäude zu sanieren. So auch bei der Kirche. Ein Neuanstrich war eigentlich das Ziel gewesen, doch dann stellte sich heraus, dass der Verputz nicht mehr hält. Mit der Spachtel kann man ihn abnehmen, so locker sitzt er auf dem darunterliegenden Barockputz. Für das Denkmalamt ist es eine klare Sache, dass der Verputz von damals wieder zum Vorschein kommen sollte.

Doch das erfordert einen wesentlich höheren Einsatz. Spezialisten tragen den Verputz ab, bessern fachgerecht aus und geben dem Ganzen dann einen neuen Anstrich. Für heuer ist es allerdings zu kalt und so mussten die Arbeiten in den vergangenen Tagen eingestellt werden. Erst im Frühjahr geht es wieder weiter.

Damit erhält die Pfarre etwas Zeit, um das nötige Geld für diese Renovierung aufzubringen. 50.000 Euro bezahlt die Gemeinde Hopfgarten und seitens des Landes werden 100.000 beigesteuert. Mit der Benefizaktion am 8. November will man einen Teil zur Kostenabdeckung einbringen. Bilder und Plastiken diverser Künstler – unter ihnen Hans Salcher, Roman Strobl, Gerhard Almbauer, Adi Holzer, Soja Litwinowa – können an diesem Abend besichtigt und erworben werden. Auch der Kauf eines symbolischen Bausteins ist möglich und trägt zur Finanzierung bei. Das Benefiz-Team rund um Alois Laiminger, Hansjörg Weisskopf, Familie Schneider, Gerda Salcher, Philip Weisskopf, Max Biembacher, Josef Decker und Peter Ainberger sowie Pfarrer Sebastian Kitzbichler hoffen auf viele Besucher. (be)