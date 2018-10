Gebäudebefragung in der Horizontalen

Von Bernadette Lietzow

Wien – Auf der Weltausstellung 1958 in Brüssel machte der Österreich-Pavillon des jungen Architekten Karl Schwanzer (1918–1975) Furore und wurde in der Folge mit dem Grand Prix für Architektur ausgezeichnet. In direkter Nachbarschaft des ebenso kühnen wie kühlen Stahlgerüstbaus befand sich auf dem Brüsseler Gelände Le Corbusiers „Philips-Pavillon“, der, die Idee einer Muschel aufnehmend, ein anderes Formenspiel forcierte. Als legendäres „20-er Haus“, als unabdingbar wichtiger Knotenpunkt für moderne und zeitgenössische Kunst, fand der österreichische Pavillon im Schweizer Garten nahe des damaligen Südbahnhofs ab 1962 Verwendung. Nach der Adaptierung durch den Schwanzer-Schüler Adolf Krischanitz ist das Haus seit 2011 erneut ein Ort für Kunst der Gegenwart.

Im heutigen Belvedere 21 greift der aus Brixlegg stammende Bildhauer Werner Feiersinger, Jahrgang 1966, Elemente der Denk-Gerüste beider Baukünstler auf, um sie mit seinen Vorstellungen zu einer raumgreifenden Installation zu vereinen. Dazu schält er den niederen Ausstellungsraum bis auf die von Schwanzer und Krischanitz geprägte Struktur ab, um in die verbliebene Ordnung aus Säulen und bis zum Boden reichenden Fensterschlitzen seine mehrteilige, narrative Großskulptur einzupassen.

„overturn“ ist der Titel der Schau, das „Kippen“ ist Programm, wenn Feiersinger das aus lochgestanzten Trägern bestehende und sichtbare Gerüst, das dem Gebäude die prägende ästhetische Form verleiht, als „eine Art Teppich“ (so der Künstler) auf den Boden legt. Mit diesem Eingriff, der Kippung eines Rasters aus der Vertikalen in die Horizontale, entstehen rechteckige Räume unterschiedlicher Größe, die der Betrachter mit Überlegungen, Gedanken oder Bildvorstellungen gleichsam einrichten kann.

Drei Objekte hat Feiersinger in seinem Rasterland platziert: Eine in einer sandfarbenen Kiste stehende, an einen Grabstein gemahnende Stele löst in ihrer sattgrünen Farbigkeit und der flockigen Oberfläche heitere Assoziationen zu dekorativen Musts heimischer Vorgärten aus, während das korrespondierende Element, hellblau aus grünem Grund wachsend, auf Himmel und Natur verweisen mag. Über die Lochpaneele gelegt, ergänzt die rostrote Skulptur mit ihrer zarten, netzartigen Haut den Eindruck des Lebendigen, das sich trotz vordergründig losgelöster Formen vermittelt.

Wie in zahlreichen anderen Arbeiten spielt Feiersinger auch in „overturn“ mit dem Grundvokabular der Moderne, der Geometrie und der Abstraktion, um dieses in manchmal nahezu anarchistischer Intention umzudeuten und so das „Dahinter“, das Absurde, das Heimliche wie das Unheimliche sichtbar zu machen.