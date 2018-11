Kunst ist kunterbunt und multikulti

Von Daniela Agu

Lienz – Bei der Vernissage des Kunstmarktes in den Räumen der Arbeiterkammer Lienz zeugten beeindruckende Exponate vom Potenzial heimischer Künstler. Die Chance, sein Können zu präsentieren, bietet Ausstellern alle zwei Jahre die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Der Lienzer Vizebürgermeister Kurt Steiner berichtet in seiner Eröffnungsrede, dass die Veranstaltung stets guten Zulauf habe. Zuletzt wurden 7000 Besucher verzeichnet.

Zu sehen waren künstlerische Arbeiten aller Art wie Zeichnungen, Glaseinlegearbeiten, Metallgebilde, Aquarelle, Acryl- und Ölbilder und vieles mehr. Gemeinderat Uwe Ladstädter verwies auf die lange Tradition des Kunstmarktes, der nun schon zum 21. Mal stattfand. Kunst sei der Kontrapunkt zum Alltag, da das Klima immer wärmer und die soziale Kälte immer merklicher werde.

Der aus Indien stammende Sibi Alex (mit Söhnchen Jerome) präsentierte naturalistische Bilder fernöstlich inspiriert (siehe Bild unten). - Daniela Agu

Der Leiter der Arbeiterkammer Lienz, Wilfried Kollreider, präsentierte die Designerin des Kunstmarkt-Werbeplakats, Judith Mayr aus Anras, die ebenfalls anwesend war. An die 100 Gäste bestaunten die Exponate bei Sekt und Snacks. Unter den Ausstellern befanden sich drei Wahlosttiroler, die nicht nur Farbe in den grauen Osttiroler November bringen, sondern auch ihre Kultur mit den Einheimischen teilen.

- Daniela Agu

Die in Da Lian geborene Chinesin Ying Li Bonecher hat einen Magistertitel in Indus­triedesign und ist professionell als Reporterin und Autorin chinesischer Kinderbücher tätig, die sie auch selbst illustriert. Sie beherrscht mehrere Stilrichtungen und verwendet unterschiedliche Techniken, ist also eine Allroundkünstlerin. Ihr Mann ist Osttiroler und war viele Jahre Ingenieur bei einem deutschen Automobilerzeuger in München. Auf einer seiner geschäftlichen Weltreisen hat er seine Frau kennen gelernt. So wurde auch sie durch die Liebe nach Osttirol gelockt. Ying Li Bonecher stellte eine Tuschegrafik aus, in der sie sich Osttiroler Themen widmet.

Sibi Alex, ehemaliger Betreiber des Satsang-Ateliers gegenüber der Arbeiterkammer Lienz, stellte mehrere Bilder aus. Der Künstler, der aus Kerala im Südwesten Indiens stammt, ist seit 2015 in Osttirol und mit einer indischstämmigen Debanterin verheiratet. Seine Frau und seine beiden Kinder sind stets an seiner Seite. „Auch sein Sohn zeigt schon künstlerische Ambitionen“, verrät Schwiegermutter Hanna Manucredo. Derzeit arbeitet Alex als Assistent für den Verein „Selbstbestimmt Leben“, wo er Menschen mit Behinderung begleitet. Der Kunst- und Philosophiebachelor ist auch ausgebildeter Ayurvedatherapeut und Yogameister. Seine Bilder sind naturalistisch bis phantasievoll, teilweise mit fernöstlicher Symbolik.

Jolanta Gladyszewska-Tybur stammt ursprünglich aus Jelenja Góra in Polen. Sie hat vor über 20 Jahren in Frankreich die Tiffany-Glaskunst erlernt. Danach entwickelte sie die Fähigkeit autodidaktisch weiter. Glassetzen ist ihre Leidenschaft. Gladyszewska-Tybur gestaltet Alltagsobjekte wie Lampen, Schmuck und Fenster. Ihre Designs sind zart und berührend, farblich kontrastiert sie in Schwarz-Weiß. Die gebürtige Polin lebt seit sieben Jahren in Kals, wo ihr Ehemann im Gradonna Resort tätig ist.