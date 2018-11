Schieles „Dämmernde Stadt“ in New York für 22 Mio. Euro versteigert

Egon Schieles „Dämmernde Stadt“ (Kleine Stadt II) ist von Sotheby‘s in New York für 24,57 Mio. US-Dollar (21,81 Mio. Euro) versteigert worden. Das Gemälde aus 1913 überstieg den Schätzpreis deutlich, der bei bis zu 18 Mio. US-Dollar lag. Das Werk aus der Sammlung Elsa Koditschek gehörte damit zu den Toplosen der Auktion, bei der Arbeiten in Höhe von 315 Mio. US-Dollar den Besitzer wechselten.

Schieles „Sitzender Frauenakt mit geneigtem Kopf und erhobenen Armen“ aus 1910, der einer „renommierten Privatsammlung“ entstammte, wurde hingegen für 1,5 Mio. US-Dollar versteigert. Noch am Sonntag hatte bei der Christie‘s Auktion „Impressionismus und Moderne auf Papier“ Schieles „Zwei ineinander verschlungene Figuren“ 112.500 US-Dollar (99.870 Euro) erbracht, wohingegen sein „Liegender Mädchenakt nach rechts, in ganzer Figur“ mit einem Schätzwert zwischen 500.000 und 700.000 US-Dollar unverkauft blieb. Das Werk entstammte ursprünglich dem Besitz von Heinrich Rieger, der das Werk im Zuge des „Anschlusses“ Österreichs an Nazi-Deutschland verkaufen musste. Die nun angestrebte Versteigerung war Teil einer Vereinbarung zwischen den aktuellen Besitzern - einer Privatsammlung aus Philadelphia - und den Rieger-Erben. (APA/AFP)