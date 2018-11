Kunstvoll Blütiges in der Innsbrucker Galerie Kugler

Von Edith Schlocker

Innsbruck – Den verführerischen Titel „Flowers“ hat Bernd Kugler seiner aktuellen Ausstellung gegeben. Bestückt mit fünf komplett unterschiedlichen künstlerischen Positionen, die ganz bewusst nicht in die Falle des Idyllischen tappen. Am radikalsten die Polin Anna Kolodziejska, die statt Blumen das Bein eines hölzernen Tischs in eine große mit weißer Dispersonsfarbe bemalte Vase stellt. Eine mit viel Ironie zelebrierte Absage an die künstliche Lebensverlängerung von an sich Totem, zum Plaisir ihrer Mörder Gemordetem.

Mit der Fragilität alles Lebendigen spielt auch Tobias Hantmann mit seinen Blüten, die er mit größter Liebe zum Detail in den Flor grauer Velourteppiche gekämmt hat. Ein einziges Darüberstreichen würde diese schöne Illusion zerstören, weshalb der Künstler seine „Blumen“ effektiv lebensverlängernd durch ein Glas fixiert hat.

Der Amerikaner Ross Bleckner lässt in seinen Bildern Farbtupfer zu blütig Daherkommendem vor monochrom grauen Hintergründen explodieren, während Miriam Cahn in fast naiver Buntheit zwei Blumen auf eine kleine Leinwand gemalt hat. Erwin Gross mag es dagegen großformatig. Die Leinwand ist roh, kaum grundiert, die in der Fläche zerstreuten Blüten sind zum berührenden Memento Mori geworden.