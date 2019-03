Robert Fleck fordert Tirala zum Rücktritt auf

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Die Nachricht vom vorzeitigen Abgang von Karin Pernegger aus dem Kunstraum Innsbruck sowie die Kritik am Verhalten von Vereinsobmann Lothar Tirala zieht inzwischen auch international Kreise: Robert Fleck, der renommierte österreichische Kurator, Ex-Deichtorhallenchef, Österreich-Kommissär der Kunstbiennale 2007 und inzwischen an der Düsseldorfer Kunstakademie tätig, hat sich zu den Verhältnissen im Kunstraum geäußert. In einem Schreiben, das der TT vorliegt, wendet er sich direkt an den wegen Mehrfachfunktionen in die Kritik geratenen Vereins­obmann Tirala: „Herr Vorsitzender des Trägervereins des Kunstraums Innsbruck: Bitte treten Sie zurück. Sie sind mit Ihren Aussagen und Ihrem Verhalten eine Peinlichkeit für Tirol und das österreichische Kunstgeschehen.“

Als Vermittler für die aktuelle Kunstraum-Retrospektive der Tiroler Künstlerin Christine Ljubanovic war Fleck zu einem Künstlergespräch am 26. März eingeladen. Inzwischen hat er seine Teilnahme – in Absprache mit der Künstlerin – abgesagt.

Er wolle dadurch seine Solidarität mit Pernegger, „einer Kollegin von internationalem Rang“, ausdrücken – und gegen das „provinzielle Verhalten“ in Tirol protestieren, das zu Perneggers „Verdrängung“ führte, so Fleck in seiner „spontanen, aber überlegten“ Stellungnahme.

Indes meldeten sich auch die verantwortlichen Vorstandsmitglieder des Kunstraums in einem offenen Schrei­ben gemeinsam zu Wort. Astrid Raitmayr, Klaus Miller und Lothar Tirala verteidigen darin die Arbeit des Trägervereins und betonen, dass Tirala keine weitere kuratorische Tätigkeit plane. Die Ausstellungen zu Uwe Lausen und Norbert Pümpel, bei denen Tirala als Kurator fungierte, fanden statt, „um den Kunstraum Innsbruck vor dem Untergang zu retten!“, argumentieren sie. Davor sei Karin Pernegger, die „allein und für alles verantwortliche Leiterin“, wegen gesundheitlicher Probleme in einen letztlich zwölfwöchigen Krankenstand gegangen.

Bereits vor rund zwei Wochen wurde öffentlich, dass Karin Pernegger, seit 2013 Künstlerische Leiterin des Kunstraums, ihren Vertrag vorzeitig gekündigt hat. Laut Vereinsobmann Lothar Tirala sei die Trennung einvernehmlich gewesen. Dies bekräftigt der Kunstraum-Vorstand auch in seinem gestern veröffentlichten Schreiben. Man bedauere Perneggers Fortgang. Zuletzt hatte auch Innsbruck Contemporary – ein Zusammenschluss von 14 Tiroler Kunstinstitutionen – die Mehrfachfunktionen von Tirala kritisiert. Karin Pernegger wollte ihr Ausscheiden bislang nicht kommentieren. Die Suche nach einer neuen Leitung läuft, bislang seien „vielversprechende, hochqualifizierte“ Bewerbungen eingegangen, schreibt der Vorstand.

Ab April wird das heimische Kollektiv „Experimental Set­up“ den Kunstraum bespielen. Kuratiert wird die Ausstellung von Anna Fliri. Wie Fliri auf Nachfrage der TT bestätigte, wurde sie erst gestern Mittag von den Künstlern mit der Kuratierung beauftragt.