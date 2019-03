Der lange Weg eines Rahmens ohne Bild

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Inmitten von „Blut-und-Boden-Kunst“ ist ein Rahmen ohne Bild in der aktuellen Ferdinandeums-Ausstellung derzeit wohl das auffälligste Exponat. Handelt es sich dabei doch um einen Zeitzeugen, der auch ohne monumentale Bildsprache die Geschichte des Museums auf anschauliche Weise erzählt.