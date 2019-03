Delikate Umkreisungen des Realen aus dem Off

Von Edith Schlocker

Innsbruck – Michael Ziegler ist Maler genauso wie Zeichner und Fotograf. Bei seinen sehr speziellen Erkundungen der Wirklichkeit bedient er sich jeweils jener Technik, die ihm gerade am passendsten erscheint. Wobei seine Malereien meist von der Absenz des Menschen geprägt sind, während sich bei seinen Zeichnungen alles um diesen dreht. Auch bei denen, die der 59-jährige Prandstetter-Schüler derzeit in der Innsbrucker Galerie Flora zeigt.

Um kleine Geschichten zu erzählen, die in der formal linear verkürzenden, bisweilen fast ornamental mustrig daherkommenden Art ihrer Zelebration so etwas wie Gedichte in Bildform sind. Die Perspektiven, aus denen heraus Michael Ziegler seine Extrakte des Realen beobachtet, sind ausgeklügelt, die gewählten Ausschnitte artifiziell. Wenn er heimlich aus dem Off Paare beim Liebesspiel beobachtet, genauso wie Akrobaten aller Art, Auf-Bäume-Kletterer, ins eigene Spiegelbild Versunkene oder Boot-Fahrer, die Ertrinkende retten.

Spätestens hier wird klar, dass Michael Ziegler kein poetischer Schwadroneur, sondern vielmehr ein sehr politisch denkender Künstler ist. Auch wenn seine Handschrift eine ist, die auf einen ersten Blick sich selbst zu genügen scheint. Aber das Brüchige, das düster umflorte Abgrundhafte lauert an allen Ecken und Enden, nicht zuletzt durch metaphorisch besetzte Versatzstücke, mit denen die Szenarien durchsetzt sind. Um Schlangen elegant unbestimmte Räume umschlingen oder Tauben mit Zweiglein im Schnabel akrobatische Akte vollführen zu lassen.

Die Kulissen, in die Ziegler seine „Geschichten“ einbettet, sind vage, bisweilen vollgepfropft mit den unterschiedlichst besetzten Versatzstücken des Realen. Komprimiert zu einem komplexen Zeichenkosmos, in dem bei jedem Detail etwas ganz Bestimmtes gemeint ist. Denn zufällig ist hier nichts, alles hat seinen Sinn, seinen konkret zugeordneten Platz innerhalb einer sehr speziellen Hierarchie. Das kluge Puzzle im eigenen Kopf zusammenzusetzen, dürfte für manchen Betrachter allerdings eine Herausforderung sein.

Aber selbst wenn sich nicht alles auflöst, sind Zieglers Zeichnungen ein Ereignis in ihrer grafischen Delikatesse, in der Raffinesse des Spiels mit Ausschnitten, mit dem, was gezeigt und eben auch nicht oder nur als Fragment zu sehen ist.

Zur Ausstellung erschienen ist ein Buch zu Michael Ziegler als Zeichner, eingeleitet mit einem schönen Text von Markus Neuwirth.