„Grüß Göttin“ bald beim Kreisverkehr Innsbruck-Mitte

Innsbruck – Das in Tirol viel diskutierte „Grüß Göttin“-Schild hat bald eine neue Heimat. Es soll in den nächsten Wochen beim Kreisverkehr Innsbruck-Mitte aufgestellt werden. Dazu soll am kommenden Mittwoch der Stadtsenat die naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung erteilen.

Das Kunstwerk der Tirolerin Ursula Beiler war von 2008 bis 2016 an der Autobahn bei Kufstein installiert. Danach hatte sich die damalige Bürgermeisterin und Kulturreferentin Christine Oppitz-Plörer des Schildes angenommen und eine neue Heimat in Innsbruck zugesagt. Nach Jahren der nicht ganz einfachen Standortsuche soll „die Göttin“ zukünftig an einer Stelle grüßen, an der täglich bis zu 30.000 Autos und hunderte Busse vorbeifahren.

Auf die Bedeutung von Frauen und Weiblichkeit hinweisende Kunst gibt es in Innsbruck an mehreren Stellen – ebenfalls von Ursula Beiler stammt etwa das auf der Innbrücke stehende „Innanna“, das auf den alten, weiblichen Namen des Flusses Inn hinweist.

Am Innsbrucker Dom war vergangenes Jahr für zwei Monate der Spruch „Solange Gott einen Bart hat, bin ich Feminist“ der Künstlerin Katharina Cibulka zu lesen, auf den Neubauten in der Bienerstraße war in der Baustellenzeit ebenfalls von Cibulka „Solange ich von Karriere rede und du Familienmanagement meinst, bin ich Feministin“ zu lesen. (TT.com, OTS)