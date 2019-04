Kulturwochenende mit Musik und Bildern

Im Rahmen des diesjährigen Kulturwochenendes sind im Bergbauernmuseum z'Bach Bilder von zwei Wildschönauer Künstlerinnen zu sehen: Die Werke von Monika Spöck und der verstorbenen Künstlerin Christl Thaler zeigen phantasievolle Motive in Aquarell-, Acryl- und Mischtechnik. Als Auftakt zur dreitägigen Ausstellung findet am Freitag, 26. April, um 19 Uhr, eine Vernissage mit musikalischer Umrahmung von Sabine Gruber auf der Zither statt. Ihr Repertoire umfasst neben klassischer Zithermusik auch Jazz. Die Ausstellung kann am Samstag von 15 bis 18 Uhr sowie am Sonntag ab 17 Uhr besucht werden.

Den Abschluss des Kulturwochenendes bildet ein Konzert der Extraklasse: Tyro­l Music Project gastiert am Sonntag, 28. April, um 19 Uhr, in der Tenne des Bergbauern­museums. Karten sind in allen Filialen der Raiffeisenbank Wildschönau und im Infobüro des TVB (Tel. 05339 82550) erhältlich.