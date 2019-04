Ein Künstlerleben für Landeck und die Heimat

Landeck – So gut wie David Alaba war er wohl nicht, aber ein talentierter Kicker wäre er schon gewesen, meint der Landecker Künstler Alwin Chemelli, der mit 13 Jahren für 500 Schilling vom Sportverein Landeck nach Zams wechselte, um in der damals höchsten Liga Westösterreichs zu spielen.

Kommenden Herbst feiert Chemelli seinen 75. Geburtstag. Seinen Unterhalt hat er bis dato definitiv nicht als Profifußballer verdient, sondern als ein in ganz Tirol bekannter Künstler. Nach der Malerlehre in Zams zog es ihn nach Baden bei Wien in die Malerschule, die er nach drei Jahren mit dem Meisterbrief in der Tasche verließ. Dass er diese Schule überhaupt besuchen konnte, war alles andere als selbstverständlich. Nachdem der Vater im Krieg zu Tode gekommen war, musste seine Mutter als Textilarbeiterin wahrlich jeden Groschen umdrehen.

Typisch Chemelli: Arbeiten wie diese sind auf Schloss Landeck zu sehen. - Wenzel

Eine glückliche Fügung wollte es, dass der junge Chemelli mehrere Sommer als Ferialarbeiter in Kopenhagen arbeiten durfte und so etwas Geld verdiente. In Dänemark sollte sein Lebensentwurf eine entscheidende Wende nehmen: Aus dem Maler wurde ein Künstler. Ein Aquarellkasten als Geschenk und es war um den jungen Mann geschehen. Fortan galt sein Interesse ausschließlich der Kunst. Nach Kursen in Geras (NÖ) in den verschiedensten Drucktechniken und zum Künstler gereift, war er bald über Jahre Kursleiter in Geras.

Die Liebe zu Niederösterreich ist geblieben und über Jahre fand er seine Motive im Wald- und Weinviertel. Eindrücke auf Reisen nach Italien verdichtete er zu nicht weniger eindrucksvollen Impressionen.

Seine große Liebe aber galt immer seiner Heimatstadt Landeck. Als langjähriges Mitglied des Bezirksmuseumsvereins, dem er von 1990 bis 1997 als Obmann vorstand, nahm er entscheidenden Einfluss auf das regionale Kulturleben. Den ersten Tiroler Museumspreis holte er 1996 nach Landeck. Seine enge Verbundenheit zu den Vereinen brachte er durch die Gestaltung von Plakaten und Einladungskarten für den Sängerbund, die Schützen oder die Stadtmusikkapelle zum Ausdruck. Schützenscheiben für diverse feierliche Anlässe werden seit Jahren bei ihm in Auftrag gegeben.

Nicht jeden Tag gelinge ihm eine gute Arbeit und die Fragen, ob es jemandem gefällt, oder ob es sich verkaufen lässt, stellten sich für ihn nie. Selbst von seinen Druckgrafiken macht er bis heute nur einen Abzug, denn geschäftliche Interessen seien nicht das Seine. Unter dem Titel „Stadt-Land-Natur“ präsentiert Chemelli bis 26. Mai auf Schloss Landeck eine Auswahl seines vielfältigen Schaffens, das ihn als einen Meister in jeder Beziehung ausweist. Und wie seine Grafiken, unverkennbar, macht ihn seine Handschrift zum Unikat. Zu sehen täglich von 10 bis 17 Uhr. (hau)