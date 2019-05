Real ist ganz und gar nicht egal

Von Edith Schlocker

Innsbruck – Heimo Zobernig ist ein Künstler, der sich jeder Schubladisierung entzieht. Er ist Maler genauso wie Bildhaue­r und Gestalter von komplexen Räumen. Was aber immer offensichtlich ist, ist sein Interesse an Strukturen. Ein Faible, das ihn offensichtlich auch bei dem Zyklus angetrieben hat, den der 61-jährig­e Kärntner, der seit dem Jahr 2000 eine Klasse für Bild­hauerei an der Wiener Akademie leitet, derzeit in der Galerie Widaue­r zeigt. Zehn bunte und zwei schwarzweiße, 50 x 50 Zentimeter große Quadrate, die aus mehr oder weniger großen Teilen gepuzzelt sind.

Ein raffiniertes Spiel mit den Worten „real“ und „egal“ durchdeklinierend, die man bei nur schnellem Hinschauen gar nicht entziffert. Eine klare Lesbarkeit ist auch nicht das Ziel, sondern das Jonglieren mit geometrischen Formen, mit Eckigem und Rundem, Diagonalen, Horizontalen und Vertikalen. Inspiriert von dem, was die Pop-Artisten aus Worten mit vier Buchstaben vorgeführt haben, hat Zobernig sein Projekt schon seit 1993 am Laufen, ausgereizt in immer wieder neuen Varianten.

Basis der aktuellen sind zehn Quadrate aus buntem Plexiglas in einer jeweils anderen Farb­e. Die Buchstaben der Worte „rea­l“ und „egal“ wurden per Laser ausgeschnitten und nach einem von Zobernig exakt ausgeklügelten Konzept genauso wie das übrigbleibende Dazwischen in größere oder kleinere Teile zerstückelt, bevor sie von ihm wieder neu zusammengesetzt wurden. Als zehn Spielarten eines Puzzles mit jeweils 60 Teilen, die formal zwar identisch, durch ihre farbige Differenz aber komplett anders daherkommen. In einer zweiten Serie spielt Zobernig dasselbe in Schwarzweiß durch, in einer dritten bleibt vom Farbigen nur ein schmaler Rand sozusagen als Rahmen eines Stücks weißer Wand stehen.