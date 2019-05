Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Kein Dritteln, kein Vierteln mehr. 2019 wird mit Renate Bertlmann zum ersten Mal einer Künstlerin eine Soloshow im Österreichischen Pavillon gewährt. Ein Privileg, das bisher männlichen Künstlern vorbehalten war. Andere Nationen haben das Versäumnis bereits nachgeholt: 1999 zeigte Deutschland Rosemarie Trockel, die Schweizer bereits 1984 Miriam Cahn. Für Kuratorin Felicitas Thun-Hohenstein stand bereits früh fest, sie wolle die eine Künstlerin zeigen: „Damit setzen wir als Gesellschaft ein Zeichen, das der Kunst folgt und strukturelle Schieflagen mitdenkt“, heißt es von der Kuratorin zum Projekt. Dass sie schlussendlich Renate Bertlmann als Künstlerin vorstellte, war überraschend, hat die heute 76-jährige Wienerin doch nicht die internationale Strahlkraft einer Valie Export oder Maria Lassnig – die 1980 übrigens den Austro-Pavillon bespielten.

Die Anerkennung für Bertlmann kam spät. 2017 erhielt sie den Großen Staatspreis für bildende Kunst. Ihre Arbeit für Venedig und ihre parallel laufende Soloshow in der neu eröffneten Landesgalerie Niederösterreich werden Bertlmann als Pionierin der feministischen Performance zeigen. Für die Künstlerin selbst ist die Solobespielung in Venedig auch Herausforderung. „Endlich kann ich etwas Großes machen“, meinte sie dazu. Was genau gezeigt wird, verriet sie noch nicht. Das Werk werde sich aber in eine „venezianische Kunstgeschichte der Provokation fortführen“, meint Kuratorin Thun-Hohenstein.

In 50 Jahren Kunstmachen war das Provozieren ein Wesenszug ihrer Werke. Bertlmann hat stets versucht, Grenzen neu auszuloten. Das zeigt sich schon in den verwendeten Materialien: Dildos, Gummipuppen, Gleitgel oder Schnuller sind wiederkehrende Utensilien, die für sie als Künstlerin in den Siebzigern noch schwer zugänglich waren. An diesen Objekten reizte sie das Uneindeutige: Das sexuelle Begehren, Aggression, Zärtlichkeit, Dominanz und Unterwerfung sind den Objekten eingeschrieben.

Die Fotoserie "Zärtliche Berührungen" (1976/2008) spielt mit ästhetisch verführenden und zugleich aber ungewöhnlichen Objekten. - Peter Mallet

Studiert hatte Bertlmann in Oxford, dann an der Akademie der bildenden Künste in Wien, wo sie nach ihrem Abschluss auch unterrichtete. Künstlerisch lebte sie sich mit Installationen, Fotoserien, Filmen und Objekten aus, in denen sie Rollenbilder und allzu festgefahrene Systeme aufbrach – stets mit viel Ironie. So wird in der Serie „Farphalle Impudiche“ (1985) der Phallus zum quietschbunten Schmetter­ling. Dieser wie auch ihrer Serie „Zärtliche Berührungen“ liegt die Verführung über eine vereinnahmende Ästhetik zugrunde. Schönheit, die aber ironisch gebrochen wird.

Und auch ihr eigener Körper wurde in ihren Arbeiten Objekt: so etwa in der Performance „Die schwangere Braut im Rollstuhl“. Darin machte Bertlmann die Unvereinbarkeit von Mutter- und Künstlerin-Sein zum Thema. Verwandelt in eine hilflose, von Schnullern entstellte Gebär- und Säugemaschine gebiert sie ein Kind; lässt es aber zurück. Die Stärke dieser Arbeit: Die Performance ist von 1978 – die Thematik aber aktuell wie kaum zuvor.