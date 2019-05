Das strenge formale Korsett aufgeschnürt

Der Haller Hans Grosch ist ein Scheuer. Wohl der Grund, warum der 66-Jährige so selten ausstellt — was seine aktuelle Personale in der Innsbrucker Galerie Rhomberg umso erfreulicher macht. Wo man einem gewandelten Künstler begegnet, einem offensichtlich milder, poetischer gewordenen. Hat man Hans Grosch doch als radikalen Vertreter des Konkreten in Erinnerung, einen Jongleur mit klar definierten farbigen Flächen.

Prinzipiell ist er diesem konzentrierten Spiel mit Farben, Horizontalen und Vertikalen zwar treu geblieben, das formale Korsett, von dem er sich früher hat einengen lassen, hat er nun allerdings aufgeschnürt. Indem die Linien nun aus der Ebene kippen, die rechten Winkel verschleifen, die Farbfelder nun nicht mehr streng nebeneinandergesetzt sind, sondern sich überlagern, partiell vermischen, poetisch ausfransen oder spielerisch strukturiert sind.

Die Farbe spielt bei diesem Tun, das den — gelenkten — Zufall durchaus einbezieht, eine zentrale Rolle. Wobei sich Grosch in seinen neuen Arbeiten pro Bild jeweils auf eine Farbe beschränkt, die allerdings immer mit mehr oder weniger Schwarz kombiniert ist. Eingesetzt als grafisches, die minimale Bilderzählung definierendes Element.

Als Basis bevorzugt Hans Grosch bei diesen neuen Arbeiten feines Büttenpapier, das er mit vielen lasierend dünnen Schichten von Acryl bemalt, wodurch im Zweidimensionalen ausgebreitete farbige Räume von großer Tiefe entstehen.

Eine Premiere in Tirol ist die Präsentation seiner dreidimensionalen Wandobjekte. Von der Ferne gesehen muten sie aus Holz oder Metall gemacht und entsprechend schwer an, in Wirklichkeit sind sie aus schwarzem Schaumgummi und entsprechend leicht. Angelegt letztlich als leere rechteckige Rahmen, die der Künstler auf unterschiedliche Weise in den Raum kippt. Sie werden im Herbst nach Japan reisen, wo Grosch auszustellen eingeladen ist. (Edith Schlocker)