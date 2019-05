Kunst auf der Biennale: Leben in unsicheren Zeiten

Aus Venedig berichtet

Barbara Unterthurner

Nebel in der Lagune. Ausnahmsweise kein natürliches Wetterphänomen, sondern eine künstliche Wolke, die dank Künstlerin Lara Favaretto vom Hauptpavillon aus in die Gänge zwischen den Pavillons schleicht. Vernebelt ist auch der Blick so mancher Biennalebesucher, nach vier Tagen sind die Tausenden Journalisten und VIPs erschöpft von der Serenissima. Ab heute und bis November kann sich nun auch das Publikum auf die Suche nach der Kunst machen.

In den Giardini wurde gestern noch spekuliert: Wer wird heute neben Jimmie Durham, der als Künstler ausgezeichnet wird, den Goldenen Löwen für den besten Pavillon abholen? Absoluter Favorit: Frankreich, wo man gestern gut zwei Stunden anstand, um die bedrückende Installation von Laure Prouvost zu sehen. Einer jener Pavillons, der die unsichere Gegenwart wie kaum ein anderer real werden lässt. Mit „May You Live in Interesting Times“ hatte Hauptkurator Ralph Rugoff der Biennale ein ambivalentes Leitmotiv verpasst. Der Ausspruch wurde bereits von zahlreichen angelsächsischen Politikern verwendet, um das Chaos ihrer Tage in Worte zu fassen. Dementsprechend viele Pavillons beschäftigen sich mit diesem – auch interessanten – Gefühl von Unsicherheit, das heute so viele verspüren.

Darunter der deutsche Beitrag, der noch im letzten Jahr mit Anne Imhof den Goldenen Löwen absahnte. Heuer machte Kunstfigur Natascha Süder Happelmann den deutschen Pavillon zum „Ankersentrum“, in Anlehnung an deutsche „Ankerzentren“ für Asylwerber. Hier will man nicht lange verbleiben: Der Pavillon ist mehr Festung als Ausstellungsort. Durch den Hintereingang schlüpft man in eine Wartezone, in der eine Arie von Trillerpfeifen erklingt. Und auch der Rundgang um den riesigen Staudamm, der den Pavillon durchläuft, ist nichts anderes als erdrückend.

Hito Steyerls Installationen vereinnahmen die Besucher. Sowohl im Arsenale als auch in den Giardini sind sie Publikumsmagneten. - Christa Pertl

Lockerer sind da die Schweizer, die sich mit einer tänzerischen Rückwärtsbewegung gegen die immer düsterer werdende politische Gegenwart stemmen. Brasilien steuert mit seinem Tanzfilm ein zeitgenössisches Bild der Subkultur bei. Und liefert damit einen der Pavillons, die man gesehen haben muss. Ebenso wie der italienische Pavillon, der als Labyrinth konstruiert, in verspiegelten Sackgassen, die Arbeiten von Enrico David, Liliana Moro und der bereits jung verstorbenen Chiara Fumai lauern lässt.

Will man sich einer Herausforderung stellen, muss man ins Arsenale wechseln. Hier sieht man auch den zweiten Teil der lohnenden Hauptausstellung von Ralph Rugoff.

Auf clevere Weise arrangiert Rugoff seine 79 Künstler und setzt bewusst Akzente. Stars wie Ed Atkins, Shilpa Gupta oder besonders Hito Steyerl bekommen jenen Platz, den ihre Arbeiten brauchen. Überhaupt brilliert Rugoff mit seinem Gefühl für Räume. Seine Schau ist global und voller relevanter Ansätze.

Und hier gelingen auch Verknüpfungen nach Tirol: Alexandra Bircken ist zurzeit auch in der Galerie der Stadt Schwaz zu sehen, Lawrence Abu Hamdans Arbeit über die Golanhöhen war zuletzt im Innsbrucker Taxispalais zu sehen und Ryoji Ikedas stroboskopische Visuals flirrten auch schon über die Heart-of-Noise-Bühne in den Stadtsälen.

Provokation als Stilmittel ist in dieser Biennale nicht vordergründig. Einer plakativen Geste, wie sie Christoph Büchel macht, ist die Biennale fast überdrüssig. Das Schiffswrack, auf dem 2015 700 Flüchtlinge starben, geht im Biennaleboom folglich quasi unter. Es bietet nur noch Angriffsfläche für die Politik: Protest gegen Büchels Projekt kommt von Italiens Innenminister. Lösungen gibt es von keiner Seite. Es sind eben interessante Zeiten, in denen wir leben.