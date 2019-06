Vom armen Bauernbub zum Professor

Von Matthias Reichle

Landeck – Er war ein armer Bergbauernbub, hütete die Tiere auf der Alm und schnitzte nebenbei. Seine Karriere dürfte Joseph Knabl nicht in die Wiege gelegt gewesen sein, als er am 17. Juli 1819 im Fließer Ortsteil Darre das Licht der Welt erblickte. Er wuchs unter aus heutiger Sicht prekären Bedingungen auf. Der Pfarrer Alois Maaß, dem er ein selbstgeschnitztes Holzkreuz schenkte, dürfte sein Talent erkannt und den Buben gefördert haben. 45 Jahre später standen Knabls Werke – viele Heiligenfiguren und Abbildungen der Heiligen Familie – nicht nur in bedeutenden Kirchen wie der Münchner Frauenkirche, er war auch Professor an der Königlichen Kunstakademie in München.

Zum 200. Geburtstag des Künstlers haben sich der Museumsverein Fließ mit Obmann Walter Stefan und die Neue Mittelschule Fließ heuer auf Spurensuche begeben. In seiner Heimat ist Knabl nur noch wenigen geläufig.

„Als vor vier Jahren Gertraud Kosmala, eine Nachfahrin von Joseph Knabl, zusammen mit ihrem Mann eine Sammlung historischer Fotografien übergab, wusste ich eigentlich nicht, was damit geschehen soll“, erinnert sich Stefan. Am Wochenende wurde nun eine große Ausstellung im Weißen Kreuz in Fließ eröffnet. Lehrer Gerhard File initiierte darüber hinaus ein Schulprojekt, bei dem Fließer Schülergruppen nicht nur auf der Suche nach Werken des Meisters nach München reisten, sondern auch seiner Zeit nachspürten. So wurde nach alten Rezepten gekocht und verglichen, wie sich der Ort bis heute verändert hat. Eine Gruppe griff sogar selbst zum Schnitzmesser.

Ein historisches Foto zeigt Joseph Knabl bei der Arbeit. - Museumsverein Fließ

Die Dokumentation ihrer Arbeit sowie Fotografien und Informationen zu Knabl selbst sind noch am kommenden Sonntag im Weißen Kreuz zu sehen. Öffnungszeiten: von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr.