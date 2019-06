Ein Souvenir, das nicht wie alle anderen ist

Von Catharina Oblasser

Lienz – Touristen, die auf der Suche nach einem netten Mitbringsel sind, werden an so manchem Reiseziel enttäuscht: Die Souvenirs sind immer die gleichen, Originalität wird schmerzlich vermisst. Nicht so im Geschenkeshop auf Schloss Bruck. Dort bieten kunstfertige Handwerker aus dem Bezirk Lienz ihre Erzeugnisse an, von Vasen, Keramik- und Metallunikaten über diverse Deko-Gegenstände bis hin zu Handtaschen aus Holz. Sie firmieren unter dem Namen „Osttiroler Manufakturen“, begleitet werden die Kunsthandwerker von Innos-Manager Stefan Wurzer.

Die zwölf Mitglieder der Osttiroler Manufakturen sind heuer zum zweiten Mal im Museumsshop zu Gast, berichten Obmann Gerhard Moser, Josef Dichtl und Lois Unterrainer. „Die Kooperation mit Schloss Bruck gibt uns Gelegenheit, herauszufinden, was bei den Kunden ankommt und was nicht“, meint Dichtl. Etwa, dass kleine Gegenstände beliebter sind, weil viele Besucher nicht mit dem Auto aufs Schloss kommen. 2018 konnten 200 Gegenstände aus dem Manufakturen-Sortiment verkauft werden.